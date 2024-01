Festività e ponti scolastici nel 2024: date e calendario completo

Benvenuto 2024, il nuovo anno ha fatto finalmente il suo ingresso permettendoci già di organizzare impegni e appuntamenti su agende e calendari. Prima di fissare ferie e vacanze però, è bene informarsi su quali saranno i principali ponti e festività a partire da gennaio 2024.

Il 2024 è appena iniziato, le ferie sono agli sgoccioli e c’è già chi non vede l’ora di programmare le prossime vacanze. Rispetto al 2023, il nuovo anno sarà meno generoso ma forse, dando un’occhiata al calendario, potrete sfruttare qualche magro ponte e festività. Ecco su quali puntate nei prossimi mesi.

Tutti i ponti e festività a partire da gennaio 2024

Iniziamo con una delusione: purtroppo l’Epifania nel 2024 cadrà di sabato. Il ponte del 6 gennaio lo abbiamo già giocato. A febbraio però sarà possibile un piccolo “break” dalla routine quotidiana e lavorativa. Per esempio, il “Martedì grasso” nel 2024 cadrà martedì 13 febbraio, permettendoci di allungare eventualmente il weekend col lunedì.

Da primavera, il 2024 non concede soddisfazione, con molti ponti a cui rinunciare. La Liberazione sarà giovedì 25 aprile, mentre la Festa dei lavoratori cadrà di mercoledì 1° maggio. Sacrificata anche la Festa della Repubblica del 2 giugno, che nel 2024 sarà di domenica.

Ponti 2024: ad aprile con 5 giorni di ferie quasi un mese di vacanze

C’è un però che interesserà a molti. Anche se bisognerà dire addio al 6 gennaio, 2 giugno e 8 dicembre 2024, il 25 aprile 2024 salverà i vostri programmi. Per arrivare al primo vero ponte lungo bisognerà aspettare la Festa della Liberazione: il 25 aprile è un giovedì, con un solo giorno di ferie è possibile fare una vacanza di quattro giorni. In quel periodo, poi le temperature consentiranno di andare al mare, organizzare una vacanza all’estero o fare una minicrociera.

Ponti 2024: i ponti e le festività distinti per regioni

Bisognerà aspettare dopo l’estate per tornare a sognare i ponti lungh. Per esempio il 1° novembre 2024 cadrà di venerdì, così si farà ponte con il giorno di “Ognissanti”. Le scuole saranno chiuse per esempio in:

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia Romagna

Marche

Molise

Sardegna

Sicilia

Umbria.

Il 9 dicembre 2024 cadrà purtroppo di lunedì, quindi non si potrà sfruttare il ponte della Festa dell’Immacolata dell’8 dicembre. Tuttavia, resteranno a casa gli studenti delle seguenti regioni:

Abruzzo,

Basilicata,

Calabria,

Campania,

Molise,

Piemonte,

Puglia,

Umbria,

Valle d’Aosta,

province di Bolzano e Trento.

Quali scuole saranno chiuse dal 25 al 28 aprile 2024

Ci sono però alcune regioni che utilizzeranno il 25 aprile 2024, la Festa della Liberazione, per scontare le chiusure scolastiche e permettere a famiglie e studenti un ponte lungo fino al 28 aprile. Tra queste:

Calabria,

Campania,

Piemonte,

Valle d’Aosta,

Bolzano.

Quali regioni faranno ponte dal 28 aprile al 1° maggio 2024

Le regioni che, invece, posticiperanno le chiusure scolastiche da Pasqua, 31 marzo 2024 fino al 1° maggio 2024 saranno: