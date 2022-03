Non si placa il conflitto in Ucraina e in tutto il mondo proseguono iniziative per lo stop alle armi, tra cui una nuova fiaccolata per la pace in programma oggi a Roma. In realtà oggi, venerdì 4 marzo 2022, sono due le iniziative che apriranno peraltro il lungo weekend di presidi e sit-in aventi tutte lo stesso obiettivo: il cessate il fuoco e il ritorno al dialogo.

Manifestazioni per la pace oggi a Roma

Poco fa, dalle 12.00, è iniziato il primo presidio. Si tratta della manifestazione in corso a Piazza Vittorio, all’Esquilino, organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio. In questo momento numerose persone stanno affollando la piazza con slogan, cartelloni e messaggi per la pace. Il flashmob ha un chiaro intento: “sì alla pace, no alla guerra”, con la speranza che si fermi l’escalation di violenza e prevalga il buon senso.

Ucraina, il percorso della fiaccolata di stasera

In serata invece è prevista una seconda iniziativa. Si tratta di una fiaccolata per la pace organizzata dal Campidoglio. Da piazza del Campidoglio si arriverà al Colosseo dopo aver percorso i Fori Imperiali. Attesa anche qui si attende una partecipazione numerosa. Ma queste due manifestazioni sono solo l’antipasto di un lungo programma che abbraccerà l’intero weekend del 5 e del 6 marzo a Roma.

Manifestazioni a Roma nel fine settimana del 5 e 6 marzo

Questo il programma completo:

Sabato 4 marzo: doppio sit-in della Cgil. Dalle 14 alle 16 a piazza della Repubblica. Dalle 17 alle 19 a piazza di Porta San Giovanni

doppio sit-in della Cgil. Dalle 14 alle 16 a Dalle 17 alle 19 a Domenica 5 marzo: manifestazioni per la pace in Ucraina organizzate dall’Associazione Cristiana degli Ucraini in Italia. Saranno dalle 14 alle 15,30 a piazza della Repubblica (attese 2mila persone) e dalle 16,30 alle 18 a piazza Madonna di Loreto, accanto a piazza Venezia (annunciata la partecipazione di 3mila persone)