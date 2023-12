Fiamme a Ostia, arrestato padre ubriaco per aver dato fuoco alla casa dell’ex

Uomo ubriaco dà fuoco all’appartamento dell’ex compagna nella zona di Ostia: figlio quindicenne rischia la vita.

Martedì sera, 19 dicembre 2023, paura nella località di Ostia, sul litorale romano, quando un uomo di 46 anni e di nazionalità macedone, ha minacciato di appiccare il fuoco all’abitazione dove si trovava insieme al figlio quindicenne. L’intervento combinato delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco ha scongiurato la tragedia imminente, che avrebbe potuto mettere in pericolo la vita dei due soggetti e dei condomini dello stabile.

Uomo tenta di dar fuoco alla casa dell’ex a Ostia

Secondo quanto emerso dall’indagine condotta dai Carabinieri, l’uomo, visibilmente agitato e sotto l’influenza dell’alcol al momento dell’arresto, avrebbe agito per vendicarsi della separazione dalla sua ex compagna di vita. Quest’ultima, che non risiede più nell’abitazione, aveva prontamente segnalato alle autorità la minaccia in atto e di come suo figlio stesse dentro quell’abitazione col padre.

Le fiamme nell’appartamento di Ostia

Il 46enne avrebbe appiccato un principio di incendio all’interno dell’appartamento, mettendo a rischio la vita del figlio quindicenne. Fortunatamente, il giovane si era allontanato in tempo dalla casa, con i Vigili del Fuoco che sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme. Le forze dell’ordine hanno arrestato l’uomo con l’accusa di incendio doloso. La pericolosa situazione è stata gestita con professionalità dai carabinieri e dai vigili del fuoco, evitando così conseguenze ben più drammatiche.

Raptus dell’uomo per la separazione dall’ex compagna

Il dramma familiare, alimentato dalla difficoltà psicologica della separazione, sottolinea l’importanza della prevenzione e dell’intervento rapido delle autorità in situazioni di rischio. Il 46enne dovrà rispondere delle sue azioni in sede giudiziaria, mentre il figlio è stato affidato alle cure e al sostegno delle autorità competenti. Il caso di Ostia è un monito sull’importanza di affrontare le difficoltà relazionali in modo pacifico e responsabile, evitando di mettere a repentaglio la vita di chi ci circonda.

Tragedia sventata a Ostia

L’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco è stato determinante per evitare una tragedia a Ostia. I carabinieri, prontamente allertati dall’ex compagna dell’uomo, sono riusciti a raggiungerlo e a bloccarlo prima che potesse appiccare il fuoco all’intera abitazione. I vigili del fuoco, invece, hanno spento rapidamente le fiamme, evitando che potessero propagarsi ad altre abitazioni.

Azioni dettate dall’abuso di alcol dell’uomo

L’uomo, che era visibilmente agitato e sotto l’influenza dell’alcol, è stato arrestato con l’accusa di incendio doloso. Il figlio quindicenne, che si è allontanato in tempo dall’abitazione, è rimasto illeso. Il caso di Ostia è un esempio di come la violenza domestica possa sfociare in reati gravi. È importante ricordare che, in caso di difficoltà relazionali, è sempre possibile chiedere aiuto alle forze dell’ordine o a un centro antiviolenza.