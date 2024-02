Fiamme in un appartamento a Roma, tre feriti

L’incendio si è registrato la notte scorsa in via Federico Borromeo. Da chiarire le cause del rogo.

Vigili del fuoco e carabinieri sul posto.

Incendio in un appartamento a Roma

Fiamme in un appartamento nella notte scorsa a Roma. I fatti si sono registrati in via Federico Borromeo. Sul posto sono accorse due squadre di vigili del fuoco e i carabinieri della stazione Montespaccato. Il rogo – le cui cause sono ancora in corso di accertamento – sono divampate all’interno di un’abitazione al primo piano. Tre le persone rimaste ferite, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita.

L’appartamento è stato dichiarato inagibile, mentre continua il sopralluogo dei vigili del fuoco, che stanno cercando di risalire alle cause dell’incendio. Le fiamme sarebbero partite dal balcone, dove erano stati accumulati diversi materiali di scarto. In pochi istanti l’incendio si è propagato per l’intero appartamento.