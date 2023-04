Fiamme nel cantiere stradale di Valmontone, bruciati una ruspa e un container: si teme l’atto intimidatorio verso l’Amministrazione

Atto doloso nel territorio di Valmontone? Sarà tutto da scoprire. Intanto c’è il fatto, ovvero che delle fiamme si sono propagate all’interno di un cantiere stradale. Secondo la stima dei danni all’interno dell’area cantierata, sarebbero bruciati un mezzo adatto agli scavi del terreno e un container, probabilmente utile come sala dove veniva coordinata la squadra dei lavori. Attorno a questo incendio, comunque, arrivano i primi dubbi sulla causa, con un appello che è stato lanciato anche dallo stesso Sindaco del Comune.

Incendio al cantiere stradale di Valmontone

Su Facebook, è arrivato infatti il commento al gravoso episodio da parte del sindaco Alberto Latini. Nel suo sfogo social, ha detto brevemente: “Gravissimo atto questa notte al cantiere dei lavori di allargamento della strada di Colle S. Upica. Sono personalmente in contatto con i Carabinieri che sono stati subito messi al corrente. Quanto accaduto è estremamente preoccupante e ci costringe a tenere altissima la guardia”.

Sorge allora chiedersi una cosa: qualcuno ha voluto sabotare i lavori comunali di Colle Sant’Upica? Ci sono interessi dietro questi lavori, magari legati a una gara d’appalto che non è stata ben vista da qualche realtà imprenditoriale o criminale? Sono domande cui dovrà rispondere la Procura con le indagini, ma sentendo le parole del Sindaco sembra di trovarsi in un simile scenario. Tutto questo con l’amministrazione di Velletri, che almeno da questo post sembra attanagliata da un atto criminale intimidatorio nei suoi confronti.

La reazione dei cittadini

Per quello che concerne la cittadinanza, oggi si stringe tutta intorno all’Amministrazione. Nessuno fortunatamente è morto dietro questo incidente, ma la stessa cittadinanza tende a vederci del “marcio”. Condizione che dovranno essere stabilite dalla giustizia, che probabilmente rifletterà proprio dall’importanza di quella strada a Colle Sant’Upica. In tal senso, tale arteria sembrava chiusa da tempo per problemi. Probabilmente, vedendo l’incidente di oggi, prolungherà la sua chiusura anche a dopo Ferragosto. Il tutto dimostrando come il cantiere per i lavori di manutenzione su questa strada potevano potenzialmente essere ghiotti per qualche realtà, vista la sua primaria utilità.