Fiamme nella notte al Circeo, bruciati 8 mezzi per la raccolta dei rifiuti

Fiamme nella notte a San Felice Circeo, incendio in un deposito di automezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti: diverse vetture danneggiate.

Notte di fuoco a San Felice Circeo, dove i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire in un deposito di automezzi. Per motivi ancora da definire, diversi mezzi adibiti alla raccolta rifiuti sono stati inghiottiti da un forte rogo. Una situazione segnalata dai residenti attraverso il numero d’emergenza 112, considerato come hanno visto levarsi nel cielo notturno un muro di fumo e soprattutto hanno sentito un forte odore di bruciato nell’aria, diventata quasi irrespirabile.

Mezzi dei rifiuti in fiamme al Circeo

Il rogo dentro il deposito sarebbe scoppiato intorno all’una di questa notte, quando alcuni residenti hanno chiamato i soccorsi per il forte incendio scoppiato all’interno dell’area. Come hanno potuto costatare i Vigili del Fuoco sul posto, le fiamme avevano interessato diversi mezzi dedicati alla raccolta dei rifiuti nel territorio pontino: molti di questi erano specializzati nel trattamento degli scarti, con la distruzione che ha comportato un danno economico considerevole.

Le vetture andate a fuoco

Sono almeno otto le vetture distrutte o gravemente danneggiate dalle fiamme. L’incendio è scoppiato in un parcheggio all’aperto, trovando le condizioni ideali per propagarsi a diverse vetture nel giro di pochi minuti durante questa notte. Grazie all’intervento quasi istantaneo dei Vigili del Fuoco, i pompieri sono riusciti a contenere il bilancio dei danni all’interno del deposito: sarebbero stati salvati, grazie ai tempestivi spostamenti, diversi mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti.

Le indagini sull’incendio

Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, è stato possibile estinguere le fiamme nel deposito in poche ore. Resta da comprendere ora le cause dell’incendio: spente le fiamme, si cercherà di capire se il fuoco sia stato innescato dal corto circuito di un mezzo, oppure dietro ci sia una pista vandalica. Nel grosso incendio, come riscontrato dagli stessi pompieri, nessuna persona è rimasta ferita. Le cause dell’incendio, dopo le indagini di rito, potrebbero essere comunicate nei prossimi giorni.