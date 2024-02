Fiano Romano, lite furiosa al casello: automobilista ferito

Incidente al casello autostradale di Fiano Romano finisce in aggressione: automobilista picchiato sull’Autostrada A1.

Paurosa lite al casello autostradale di Fiano Romano, Comune legato alla competenza territoriale della città di Roma Metropolitana. Tutto sarebbe partito da un incidente tra due autovetture nei pressi dell’autostrada, con gli animi dei guidatori che si sarebbero scaldati eccessivamente fino ad arrivare alle mani. Alla base della problematica, probabilmente, l’incapacità di trovare un accordo sulle responsabilità dello scontro.

Incidente degenera in aggressione a Fiano Romano

L’episodio si svolge a pochi passi dall’Autostrada A1, dove due automobili sono venute a contatto nei pressi del casello per accedere alla tratta stradale. In dinamiche dell’incidente ancora tutte da chiarire, entrambi i proprietari delle macchine sono usciti dalle proprie vetture per constatare i danni riportati e valutare le dirette responsabilità sullo scontro.

Toni forti e violenza al casello autostradale

Forse nessuno dei due automobilisti ha ceduto davanti un’ammissione di responsabilità sull’incidente, in una situazione che con il passare dei minuti ha portato gli stati d’animo di entrambi i soggetti a diventare pesanti. Nervosismo che sarebbe degenerato in poco tempo in violenza, con uno dei due automobilisti che avrebbe colpito improvvisamente la controparte.

L’automobilista ferito nell’aggressione

Forse una parola di troppo o un’offesa personale, quella che ha fatto scattare la follia di uno degli automobilisti fermi al casello di Fiano Romano. Probabilmente con un pugno al volto, l’altro automobilista è stato ferito e messo per terra. Chi lo ha colpito, invece di prestare soccorso, sarebbe tornato in macchina e poi fuggito dal luogo dell’incidente.

Polizia rintraccia l’aggressore

L’episodio avvenuto sotto la presenza di diversi testimoni, ha mobilitato subito gli agenti della Polizia Stradale e i paramedici del 118. Dopo aver ascoltato la vittima e visionato le telecamere del casello autostradale, in poche ore gli agenti hanno trovato l’aggressore, con la propria automobile, presso un Comune limitrofe all’area di Fiano Romano.

Per l’automobilista ferito, invece, i paramedici hanno optato per il trasferimento al Pronto Soccorso con l’ambulanza: qui è stato fatto un referto di 10 giorni per le ferite subite.