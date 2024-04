Fiano Romano, ritrovato il corpo senza vita di una persona scomparsa

Alle porte di Roma, nel Comune di Nazzano, è stato ritrovato un cadavere: appartiene a un uomo scomparso di Fiano Romano.

Ore tragiche nel Comune di Fiano Romano. Poco fa è stato rinvenuto il corpo senza vita di un residente: l’uomo da diversi giorni era ricercato in tutta l’area metropolitana e laziale, dopo essere scomparso dalla propria casa per motivi ignoti. Il corpo della persona è stata trovata quasi a 6 km di distanza dalla propria casa, con il cadavere che era immerso all’interno di una diga presente nel vicino Comune di Nazzano.

Trovato il cadavere della persona scomparsa a Fiano Romano

L’esito delle indagini e il successivo ritrovamento del corpo era partito questa notte. Nel giro di una ventina d’ore, i sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno fatto l’amara scoperta attorno all’uomo scomparso. La vittima aveva lasciato improvvisamente la cittadina di Fiano Romano: al momento del decesso, la persona aveva 68 anni. Nell’operazione di ritrovamento hanno contribuito l’Unità Cinofila di Lotta alla Criminalità (UCL), il Nucleo Tattico di Addestramento Subacqueo (TAS), la Squadra dei Vigili del Fuoco di Montelibretti, il Nucleo sommozzatori e il Nucleo SAF.

Il ritrovamento del cadavere

I sommozzatori hanno ritrovato il cadavere del 68enne all’interno della diga di Nazzano, Comune vicino a Fiano Romano e che si affaccia sulle sponde del Fiume Tevere. La ricerca dell’uomo è stata condotta anche dai volontari della Protezione Civile e i Carabinieri. Inoltre il personale dell’Enel ha consentito l’accesso in sicurezza alla diga, che ha permesso con l’immersione dei sommozzatori di ritrovare il corpo dell’uomo.

L’uomo scomparso da Fiano Romano: i cittadini speravano un altro epilogo

Per la scomparsa del 68enne, si erano mobilitati diversi cittadini di Fiano Romano. Purtroppo però la notizia è stata atroce, con il ritrovamento del cadavere che ha infranto ogni speranza legata a un ritorno a casa del cittadino. La notizia ha lasciato sgomenti le persone che lo conoscevano, in una situazione che non avrebbero mai immaginato di vivere.