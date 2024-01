Figlia resta da sola il giorno della laurea: mamma stroncata da un infarto, il papà muore poco dopo per un malore

Sarebbe dovuto essere un giorno indimenticabile, condiviso con le persone più care. Al fianco di una laureanda originaria di Minturno, però, mancheranno i suoi genitori, venuti a mancare meno di 24 ore prima insieme, lasciando la ragazza da sola.

Il giorno della laurea non lo scorderà mai, ma non per la felicità. Una studentessa originaria di Minturno si è trovata a discutere la sua tesi di laurea con un dolore nel cuore, dopo aver vissuto solo poche ore prima una doppia tragedia. A distanza di pochi minuti l’uno dall’alta ha perso infatti entrambi i genitori, stroncati da un infarto e da un malore fulminante.

Le muoiono papà e mamma a poche ore dalla laurea: tragedia a Minturno

Una disgrazia ha colpito una famiglia di Minturno poco prima che potesse essere allietata invece da una bella notizia. Lei, 59 anni, era docente dell’Istituto Alberghiero Angelo Celletti di Formia, il coniuge 64enne invece era in pensione, ex dipendente di Acqualatina. La figlia di lì a poche ore si sarebbe laureata in Chimica e Tecnologie farmaceutiche all’Università La Sapienza di Roma: un traguardo che la giovane vivrà con un rimpianto. La sua è una famiglia come tante, segnata però da una sfortunata coincidenza.

La donna ha cominciato ad accusare un malore improvviso dopo essere rientrata da scuola, accasciandosi a terra. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno compreso che con tutta probabilità la signora stesse avendo un infarto. Anche il marito, cardiopatico, non ha retto alla notizia della morte della moglie e, poco dopo, è stato colto da un malore risultato fatale. La coppia lascia due figli di 24 e 26 anni, insieme al profondo cordoglio di tutta la comunità di Minturno, che si è stretta intorno al loro ricordo: “Una tragedia che ci lascia frastornati, una coincidenza terribile che incide un segno di enorme tristezza in tutta la comunità di Minturno. Ci stringiamo intorno al dolore del nostro dipendente Vincenzo Lioniello, dei suoi familiari e degli amici”.