Fingeva di effettuare test oncologici a ignari pazienti per fare carriera: arrestata dirigente della Asl Roma 6

Era tra i dirigenti che lavoravano di più, con risultati ottimi. Peccato una parte di questi fossero in realtà inventati. A scoprirlo i Carabinieri del nucleo Nas di Roma. E stamattina i Nas, coadiuvati dai militari dell’Arma Territoriale, hanno tratto in arresto la dirigente, su disposizione dall’A.G. di Velletri, che è finita ai domiciliari.

Le indagini

Tutto parte da una attività info-investigativa dei Carabinieri del Nas supportata da attività tecniche di intercettazione ambientale audio video e telefoniche che hanno permesso ai militari di individuare varie condotte delittuose a carico di una dirigente medico della Asl Roma 6. La dirigente opera nel distretto della Asl Roma 6, quindi nei Comuni di Albano Laziale, Anzio, Ardea, Ariccia, Castel Gandolfo, Ciampino, Colonna, Frascati, Genzano, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Montecompatri, Monte Porzio Catone, Nemi, Nettuno, Pomezia, Rocca di Papa, Rocca Priora, Velletri.

Non si conosce, al momento attuale, in quali Comuni è in carico la dirigente.

L’accusa

Secondo quanto ricostruito dai militari, la dirigente avrebbe prodotto false certificazioni attestanti l’avvenuto screening oncologico (pap-test e cervice-uterina) a beneficio di ignari pazienti, al fine di implementare i risultati dell’ufficio da lei diretto per mantenere e/o migliorare la propria posizione nelle gerarchie della Azienda Sanitaria Locale della Roma 6. I certificati prodotti venivano inseriti nella piattaforma regionale “SIPSO” alimentando la banca dati raggiungendo numeri complessivi elevati che nascondevano dati reali molto meno significativi. Questo ha portato al provvedimento odierno degli arresti domiciliari.