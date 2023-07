Fingono di sentirsi male e chiamano il 118: l’ultima follia su TikTok

Non finisce l’immaturità dei tiktoker, che questa volta hanno finto un malore per farsi caricare da un’ambulanza. Sempre filmandosi e mettendo il tutto su TikTok, due giovani influencer avrebbero finto di sentirsi male per farsi accompagnare, dal 118, da Rimini a Riccione. Una scena che ha fatto discutere il web, ma che prontamente è anche arrivata in Parlamento generando un aspro dibattito sui giovani della nostra epoca.

Il video virale sui giovani che fingono di sentirsi male

“Aiuto, abbiamo un malore. Ci potete trovare in questa strada”. Due giovani, conosciuto nell’ambiente di TikTok, fingono un malore. L’obiettivo loro, da quello che dichiareranno successivamente, è quello di trovare un mezzo che li accompagni gratis da Rimini a Riccione, quest’ultima una delle mete estive preferite dagli amanti della movida. Un ennesimo episodio che denota la dannosità di questi influencer, utilizzando un’ambulanza che probabilmente sarebbe stata più utile per trasportare una persona con una reale emergenza.

Denunciati i due influencer di Rimini

Dopo il duro attacco politico di Matteo Salvini, che nuovamente ha proposto il reintegro della “leva militare” per educare e responsabilizzare i giovani, è arrivata anche una denuncia per i due giovani influencer. Tiktoker che, vedendo il web, sembra non abbiano capito assolutamente il danno fatto. Ragazzi entrambi di origine straniera, hanno preferito attaccare le parole di Salvini, incitare il pubblico “all’Italia razzista” piuttosto che entrare nel merito delle loro azioni, che rimangono gravissime e ingiustificabili.

Quando i like di TikTok possono far morire una persona

Dopo l’incidente spaventoso dei The Borderline con una Lamborghini, dov’è morto un bambino, sembra non fermarsi la parabola dell’irresponsabilità di certi volti noti sul web. Per qualche like, infatti, si arriva a fare i bagni nelle piscine pubbliche, così come si blocca un pubblico servizio. Eppure, in quegli istanti l’ambulanza che trasportava i tiktoker poteva servire a una persona, che magari aveva urgenza di essere trasportato in ospedale per seri problemi di salute.