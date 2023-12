Finisce con l’auto contro un albero sulla Nettunense, morto a 36 anni Ernesto Aldo Russo

Un colpo di sonno al volante, per poi schiantarsi contro un albero mentre tornava verso casa. Muore a 36 anni Ernesto Aldo Russo, vittima di un incidente a bordo della sua vettura a Campo di Carne, sulla via Nettunense, nella notte ta sabato 2 e domenica 3 dicembre. Il 36enne stava rientrando da lavoro in piena notte, quando ha sbandato con l’auto sulla carreggiata per poi finire addosso a un albero. Ernesto Aldo Russo si sarebbe ferito gravemente e diversi automobilisti, resi conto della situazione, sono sopraggiunti chiamando i soccorsi.

Ha un colpo di sonno e si schianta contro un albero: morto 36enne sulla Nettunense

Non c’è stato nulla da fare per Ernesto Aldo Russo. Quando è stato trasportato in ospedale è apparso da subito evidente ai sanitari che le condizioni del giovane fossero gravissime. L’uomo è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Sulle dinamiche dell’incidente ora indagano i carabinieri di Aprilia, l’ipotesi è che sia stato colto da un colpo di sonno, ma potrebbe aver influito anche la velocità alla guida. I militari nella notte tra sabato e domenica hanno effettuato i rilievi per ricostruire il sinistro, al momento l’unica certezza è che non sono stati coinvolti altri veicoli nello scontro. Tantissime le persone che, appresa la scomparsa di Ernesto Aldo Russo, hanno espresso il loro cordoglio sui social. “È tutto assurdo”, hanno scritto alcuni, “Mancherai a tutti”.

Via Nettunense, un crocevia letale

Una tragedia che accomuna tantissimi automobilisti sulla via Nettunense, vitttime di incidenti e omicidi stradali. La penultima ha visto la scomparsa di Tommaso Cicoli il 4 ottobre scorso, all’altezza della frazione Bellavista, tra Campoleone e Aprilia. Cicoli, esponente di Fratelli d’Italia candidatosi ad Aprilia, dove risiedeva, il 4 ottobre viaggiava su uno scooter, prima di scontrarsi contro un’automobile.