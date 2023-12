Fiorello scherza su Chiara Ferragni: “Ha perso i follower dell’Antitrust”

“La Ferragni ha perso 10mila follower, sono solo quelli di Antitrust e Codacons”: questa la battuta con cui Fiorello ha scherzato sul caso del pandoro ‘griffato’ durante la puntata di ‘VivaRai2!’. “Lei si scusa: ho sbagliato, dono un milione al Regina Margherita. Comunque è cosa buona”, ha osservato lo showman, “tra l’altro c’è già pronto il documentario sulla vicenda, se lo stanno litigando Prime e Disney mentre RaiPlay non ce la fa con i soldi. Il titolo c’è gia’, è ‘Assegnez’!”. E’ quanto ha riportato l’agenzia di stampa Agi.



Fiorello ironizza su Chiara Ferragni

“Anche il Codacons ha fatto un pandoro: al posto dei canditi ha tutti gli esposti fatti ai Ferragnez!”, ha aggiunto Fiorello. Poi, un messaggio all’imprenditrice: “E’ così, se stai sul web prima o poi una cacchina si pesta, anche io ne ho pestate alcune e sono convinto che continuerò a sbagliare – sdrammatizza Fiorello -. Sono errori, certo questo è un orrorone perché la beneficenza è una cosa delicata. Ma dagli errori si impara, non si smette mai di diventare adulti”.

L’annuncio di Chiara Ferragni: “Darò un milione di euro al regina Margherita per i bimbi”

“Sono sempre stata convinta che chi è più fortunato ha la responsabilità morale di fare del bene. Questi sono i valori che hanno sempre spinto me e la mia famiglia. Questo è quello che insegniamo ai nostri figli. Gli insegniamo anche che si può sbagliare, e che quando capita bisogna ammettere, e se possibile, rimediare all’errore fatto e farne tesoro. Ed è quello che voglio fare ora. Chiedere scusa e dare concretezza a questo mio gesto: devolverò 1 milione di euro al Regina Margherita per sostenere le cure dei bambini”. Lo ha annunciato Chiara Ferragni in un video sui social dopo la maxi multa per i pandori Balocco griffati Ferragni e le polemiche che ne sono seguite. Sul caso è intervenuta anche la premier Giorgia Meloni.