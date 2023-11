Fiuggi, mancano acqua ed elettricità nella struttura che li ospita: migranti incendiano tavoli e sedie

Si è conclusa nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 novembre 2023 l’evacuazione dei migranti ospitati nell’ex Palace Hotel di Fiuggi, dove ieri hanno appiccato un incendio per protestare contro l’assenza di acqua e di elettricità all’interno della struttura. E’ quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa.

Una manifestazione pacifica si trasforma in un pericoloso incendio

La manifestazione era cominciata in maniera pacifica, poi però alcuni degli inquilini hanno dato alle fiamme tavolini e sedie immagazzinati in una rimessa attigua. L’incendio si è sviluppato in fretta ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Fiuggi per evitare che si estendesse ad altre strutture.

La struttura, situata in via Anticolana accoglie circa 60 migranti e le fiamme hanno coinvolto suppellettili varie.

Le ignobili condizioni in cui vivevano i migranti

Sul posto, oltre ai carabinieri ed alla polizia è intervenuto il sindaco Alioska Baccarini con il responsabile dei Servizi Sociali: hanno rilevato le condizioni di precarietà nelle quali i migranti si trovavano nell’ex Palace Hotel.

Nella serata di ieri c’è stata una riunione al palazzo di Governo convocata dal prefetto di Frosinone Ernesto Liguori che ha disposto l’evacuazione immediata dell’immobile, avviata già in serata e proseguita per tutta la notte, prendendo atto della stabilità dell’immobile e della sua inidoneità sotto l’aspetto della salubrità degli ambienti. Una parte dei migranti resta a Fiuggi e già oggi è prevista una riunione in municipio per individuare un locale adeguato alla loro accoglienza.