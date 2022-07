Fiumicino, abbandono selvaggio dei rifiuti in strada: ”Vere discariche a cielo aperto”

Fiumicino. Il problema dei rifiuti e dell’abbandono selvaggio dell’immondizia nel bel mezzo della strada non è solamente un problema ”Capitale”, anche altre comunità ne soffrono, soprattutto ora che il caldo accentua inevitabilmente gli odori pungenti provenienti dalle discariche che di solito vengono a crearsi nei punti ciechi delle città. Nelle ultime ore, ad ogni modo, a Fiumicino si sta cercando di ridurre i danni sulla questione.

Pulizia straordinaria su via del Faro

“È in corso una pulizia straordinaria su via del Faro a Isola sacra, in particolare nell’ultimo tratto di strada verso il vecchio faro e il porticciolo, predisposta dalla dirigente dell’Area Tutela ambientale Altorio”. Lo dichiara l’assessore all’Ambiente Roberto Cini.

Abbandono di rifiuti sulla strada

“Come purtroppo accade spesso – aggiunge – quel particolare punto della strada è oggetto di abbandono selvaggio di rifiuti discariche a cielo aperto. Cumuli di rifiuti lasciati sul ciglio della strada da persone senza scrupoli. Come Amministrazione da tempo ci battiamo per contrastare questo fenomeno, anche con l’ausilio delle foto trappole. Per riportare decoro in quel quadrante della Città abbiamo anche intenzione, a partire da settembre, di predisporre un intervento di bonifica settimanale su via del Faro ed è prevista la demolizione della struttura abbandonata dell’ex ristorante Vecchia Scogliera, anch’essa da tempo luogo di discarica di rifiuti”.