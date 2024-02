Fiumicino, blitz della Polizia Locale nei parcheggi di Parco Leonardo: recuperati due veicoli rubati

Blitz della Polizia Locale di Fiumicino nell’immenso parcheggio di Parco Leonardo: agenti trovano due veicoli rubati.

Blitz a sorpresa della Polizia Locale di Fiumicino, che ieri mattina è intervenuta all’interno dei parcheggi sotto il centro commerciale di Parco Leonardo. In un punto che da diverso tempo soffre di problemi legati alla sicurezza, gli agenti sono riusciti a individuare due mezzi rubati. Tali veicoli erano stati sottratti da un’impresa edile attiva nella zona comunale.

Il blitz dentro i parcheggi di Parco Leonardo a Fiumicino

La vicenda nasce da un normale controllo di routine della Polizia Locale di Fiumicino, che si trovava all’interno dell’immenso parcheggio di Parco Leonardo. Ad attirare l’attenzione degli agenti, come spiega Fiumicino Online, un furgone posizionato in maniera anomala all’interno del sotterraneo. La macchina era semi-nascosta all’occhio, in quanto era stata sistemata dai ladri tra due muri e in penombra.

I controlli della Polizia Locale sul veicolo anomalo

Subito gli agenti hanno cominciato a fare le verifiche sul veicolo sospetto, intuendo come potesse trattarsi di un mezzo legato a fenomeni di microcriminalità nella zona di Fiumicino. Intuizione giustissima, considerato come il furgone risultasse rubato e con una denuncia di sparizione al proprio carico. I ladri, col fine di camuffare al meglio il mezzo, gli avevano anche cambiato targa: questa, dopo un secondo controllo, risultata rubata a un altro veicolo nella zona della provincia di Roma.

Il ritrovamento di un secondo furgone rubato

Neanche a distanza di 24 ore, gli agenti della Polizia Locale di Fiumicino si sono ritrovato ad affrontare un analogo episodio e sempre all’interno del parcheggio di Parco Leonardo. Si trattava di un furgone sospetto, cui i controlli hanno stabilito che fosse rubato e con una targa appartenente a un altro veicolo denunciato per sparizione.

A differenza del primo episodio, però, i ladri avevano provato a camuffare meglio il veicolo: come riportato nel verbale dei vigili, avevano provato a verniciarlo in maniera grossolana. All’interno del Volkswagen Caddy, gli agenti hanno trovato anche numerosi arnesi da scasso, come nel caso di martelli e cacciaviti.