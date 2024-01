Fiumicino, controlli all’aeroporto: tre viaggiatori denunciati per furto

Continuano i controlli da parte dei carabinieri presso lo scalo aeroportuale ‘Leonardo Da Vinci’ di Fiumicino. Andiamo a vedere insieme nel dettaglio cosa è successo.

Cosa è successo all’aeroporto di Fiumicino

I carabinieri, nel corso dei quotidiani controlli presso lo scalo aeroportuale intercontinentale “Leonardo Da Vinci” a Fiumicino, hanno denunciato tre persone e sanzionato cinque autisti mentre procacciavano clienti tra i passeggeri in transito.

E’ stato inoltre notificato un ‘Dacur’ (Divieto di Accesso alle Aree Urbane) nei confronti di un 47enne romano, perché è stato più volte sorpreso a procacciare clienti e pertanto è stato allontanato dallo scalo aeroportuale per 48 ore. Il Dacur avrà la durata di 8 mesi.

Durante i controlli, altri cinque autisti NCC sono stati sanzionati per un importo di oltre 10.000 euro perché sorpresi a procacciare clienti presso i Terminal 3. A uno di loro è stato notificato anche un ordine di allontanamento dall’area per 48 ore.

Raffica di multe da parte dei carabinieri

I carabinieri hanno anche multato, per un importo di 6.192 euro, tre dipendenti di altrettante società che prendevano in carico e riconsegnavano le autovetture dei viaggiatori (cosiddetto servizio ‘car valet’) in aree dove è vietata la sosta e la fermata.

Inoltre, in altri interventi, i carabinieri hanno denunciato a Fiumicino tre viaggiatori che, in attesa dei rispettivi voli, hanno tentato di superare le casse dei duty free all’interno dello scalo, senza pagare diverse confezioni di profumi, prodotti di cosmetica e sette stecche di sigarette, del valore di circa 700 euro.

I viaggiatori sono stati notati dal personale addetto alla vigilanza che ha subito avvisato i carabinieri. La refurtiva è stata recuperata interamente e riconsegnata ai responsabili dei negozi. Per loro è scattata la denuncia per il reato di tentato furto.