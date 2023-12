Fiumicino, di ritorno dalla messa trovano i ladri in casa: le urla dei proprietari li mettono in fuga

Tornano dalla messa e quando varcano la soglia di casa scoprono che dentro c’è una banda di ladri. È quel che è successo a madre e figlio a Fiumicino sabato scorso, impossibilitati a rientrare nella propria abitazione mentre gli svaligiavano casa.

Sono uscite il tempo di andare a messa, ma quando madre e figlia sono rincasate nella propria abitazione a Fiumicino, hanno trovato la porta di casa serrata. Dentro alcuni uomini erano intenti a derubarle, attaccandosi all’oro e agli averi di famiglia. Sabato 9 dicembre le due sono state prese di mira da una banda di ladri che hanno approfittato dell’assenza delle donne per introdursi furtivamente e svaligiare tutto ciò che trovavano.

Tornano dalla messa e trovano i ladri dentro casa

Che qualcosa non andasse una volta rincasate, se n’era già accorta la figlia, che ha raccontato l’accaduto. Nel cortile di casa loro sostava infatti una Golf bianca con il motore acceso e i vetri oscurati. Quando poi la madre ha provato a introdursi dentro casa, ha trovato la porta bloccata dall’interno. Dall’altra parte qualcuno, con un piede e un guanto nero, impediva alle due donne di rientrare, temporeggiando e permettendo così ai complici di prendere tempo. Le due vittime si sono così allontanate e hanno cominciato a urlare chiedendo aiuto. “Loro ne approfittavano cercando di tenermi calma e e dicendomi che erano della polizia”, ha raccontato, il tutto mentre i ladri cercavano di scardinare la cassaforte da dentro l’abitazione. Le urla delle proprietarie hanno messo in fuga i malviventi.

Banda di ladri scappa minacciando ritorsioni con un cacciavite

I ladri, una volta finito il colpo, si sono poi dati alla fuga , non prima di aver minacciato anche il fratello delle due donne, brandendo un cacciavite per spaventarlo. Le due donne sono rimaste totalmente traumatizzate, a tal punto da non riuscire nemmeno a quantificare quante persone fossero dentro casa loro. Una volta tranquillizzate, hanno parlato però di almeno 4-5 persone fuggite a gambe levate dopo il furto. “Ci ha detto bene, malgrado sono riusciti a prendere l’oro e la collana di perle autentiche appartenute alla famiglia”, ha raccontato la testimone.