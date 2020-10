Fiumicino, partono i test salivari ai bambini della scuola materna: sono i primi nel Lazio

Sono iniziati a Fiumicino, nella scuola materna “Lo scarabocchio”, facente parte dell’Istituto Comprensivo G.B. Grassi, i i test salivari del progetto pilota della Regione Lazio. L’esame è stato effettuato su un gruppo di 23 bambini, accompagnati dalle maestre, che si sono recati nella palestra della scuola. Lì ad aspettarli c’era, in un’atmosfera giocosa fatta di palloncini colorati e giochi, il Direttore Sanitario dello Spallanzani Francesco Vaia, il sindaco Esterino Montino, il Commissario straordinario della Asl rm3, Giuseppe Quintavalle e il personale specializzato della Asl Rm3 con medici e infermieri. I bimbi, una volta seduti, hanno ricevuto la loro provetta e fatto il test, che hanno preso come un gioco.

Alla campagna di questa mattina hanno aderito le famiglie di 85 bimbi su 150. Contemporaneamente i test sono stati effettuati in un’altra scuola materna di Fiumicino, L’isola dei tesori, in via Coni Zugna, dove hanno aderito 40 famiglie. “Questi nuovi test sono di facile esecuzione: i bimbi masticheranno per tre, quattro minuti una salivetta. Prima di trenta minuti non avranno dovuto bere, mangiare e pulirsi i denti. Entro le 12 della mattina porteremo i campioni alla microbiologia del San Camillo ed entro le 18 la famiglia avrà l’esito. La cosa positiva di questi test è che in caso di test positivo non ci sarà bisogno di fare ulteriori test ma la stessa salivetta sarà sottoposta ad un successivo controllo per test di conferma. È un’altra strategia per il tracciamento, che può ridurre il problema della diffusione del Covid all’interno dei gruppi delle famiglie e facilita le attività della nostra vita. È un grande giorno perché stiamo testando una nuova modalità di aggressione al virus”, ha spiegato Quintavalle.

Sempre questa mattina alla Grassi si è saputo di un sospetto caso di Covid di una maestra delle elementari, rivelato alla nostra redazione dalla mamma di un’alunna. “Hanno mandato a casa tutta la classe in attesa dell’esito del tampone della maestra – ha raccontato la donna – speriamo che risulti negativo, mia figlia ha iniziato quest’anno la prima elementare”.