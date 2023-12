Fiumicino, picchiato 65enne in bicicletta: aveva sbagliato manovra

Un’aggressione vigliacca quella andata in scena a Fiumicino. Un uomo di sessantacinque anni è stato colpito al volto con un pugno da due ragazzi che gli avevano appena tagliato la strada in macchina. Il signore ha riportato la frattura del setto nasale ed è stato medicato all’ospedale Grassi di Ostia.

La ricostruzione della vicenda

Dalle prime ricostruzioni, due giovani a bordo di una Fiat avrebbero tagliato la strada all’uomo mentre era in sella alla sua bicicletta. Il fattaccio è accaduto all’altezza della rotatoria di via degli Orti, nel comune di Fiumicino. La manovra è stata molto brusca, tant’è che il 65enne avrebbe rischiato di cadere a terra. L’uomo gli avrebbe urlato contro, invitandoli a prestare attenzione. Da lì è scattato qualcosa e la situazione è degenerata. Nè è nata una lite culminata con l’aggressione all’anziano, preso a pugni in faccia. I due giovani gli hanno rotto il naso.

Cosa è successo a Fiumicino

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Fregene e i soccorritori del 118, che hanno portato l’uomo all’ospedale Grassi di Ostia per le cure del caso. Il 65enne è stato dimesso in serata, ma nella notte è stato riportato al pronto soccorso a causa dei problemi con il defibrillatore sottocutaneo, installato per i suoi problemi cardiologici. Sarebbe stato proprio il pugno a causargli problemi, motivo per il quale i medici non escludono un intervento chirurgico.

E’ partita la caccia agli aggressori. I due giovani non sono ancora stati identificati, ma diversi testimoni hanno assistito alla scena e hanno fornito preziosi dettagli ai carabinieri, a iniziare dalla targa e dal modello dell’automobile con cui sono fuggiti. I due rischiano una denuncia per lesioni aggravate.