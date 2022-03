Fiumicino, ubriaco cerca di uccidere il coinquilino a coltellate: arrestato

Era ubriaco, forse questa è stata la motivazione che lo ha spinto a un gesto tanto estremo. Il terribile fatto è avvenuto domenica sera: a chiamare i carabinieri è stata proprio la vittima dell’aggressione. I militari della Stazione di Torrimpietra, con l’assistenza dei colleghi della Stazione di Cerveteri, si sono recati così nell’abitazione dell’uomo, a Torrimpietra, dove sono riusciti a prendere l’aggressore.

L’aggressore è un 52enne

Non si sa cosa abbia scatenato la sua ira, sta di fatto, però, che ha aggredito il suo coinquilino, provocandogli due ferite all’addome, di cui una molto profonda. Protagonista dell’azione un uomo romeno di 52 anni, coinquilino della vittima, un connazionale 41enne. Quest’ultimo ha chiamato i carabinieri, quindi ha spiegato loro che a colpirlo era stato il 52enne, chiusosi poi in bagno.

Tentato omicidio a Fiumicino: l’arresto

I militari sono riusciti a far uscire l’aggressore, quindi si sono resi conto che era fortemente ubriaco. Lo hanno bloccato e perquisito, trovandolo in possesso di una lama, probabilmente utilizzata per l’aggressione. Il 52enne è stato arrestato e portato in carcere, mentre il 41enne è stato medicato e condotto al pronto soccorso dell’Aurelia Hospital, dove è stato ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

(Foto di repertorio)