Fiumicino. Uomo armato crea il caos nel ristorante sul litorale

Momenti di panico ieri sera sul litorale dove un uomo in stato di agitazione ha creato non poco scompiglio all’interno di un ristorante. Brandendo un coltello e una chiave metallica, l’esagitato si è scagliato contro i tavoli prima di prendersela con la Polizia intervenuta sul posto.

Serata decisamente movimentata quella di ieri a Fiumicino. Qui, in Via di Torre Clementina, la Polizia è intervenuta per bloccare un uomo in evidente stato di agitazione e per di più armato che stava rovesciando i tavoli di un ristorante della zona creando il panico tra i presenti. I poliziotti, non senza fatica, sono riusciti a bloccarlo al termine di una breve colluttazione. Sequestrato il coltello così come la chiave metallica che l’uomo stava impugnando. La persona fermata è un 54enne albanese che deve ora rispondere di lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Per lui inevitabilmente è scattato l’arresto.