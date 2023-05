Flavia Ferrari muore a soli 24 anni mentre fa jogging, era una promessa dell’atletica italiana

Roma. Stava facendo jogging, quando all’improvviso si è accasciata a terra ed è morta. Un dramma in piena regola, soprattutto in considerazione della sua giovanissima età: si chiamava Flavia Ferrari, ed aveva solamente 24 anni. Questa mattina ha perso la vita all’interno del Parco di Tor Tre Teste, nell’Alessandrino.

Tragedia a Roma: 25enne trovata morta nel parco

Flavia Ferrari muore a soli 24 anni: era una promessa dello sport

Una tragedia indicibile, difficile anche solo da raccontare. Flavia, 24 anni, era una vera e propria promessa dell’atletica italiana. Esperta del mezzofondo a livello giovanile, aveva anche già corso per i colori della Nazionale ai Campionati Europei Under 20 di Grosseto 2017. Dopo due anni, però, nel 2019, era stata costretta a fermarsi per colpa di una serie di problemi cardiaci. Problemi che non l’hanno mai abbandonata. Quegli stessi che, con molta probabilità, questa mattina hanno messo fine alla sua giovane vita. Hanno fatto di tutto gli operatori del pronto soccorso per poterla rianimare, per salvarle la vita: oltre mezz’ora di manovre, come racconta qualche testimone, ma poi c’è stato il decesso definitivo.

I problemi di cuore e la passione per la corsa

Nel mese di marzo, inoltre, era stata operata all’ospedale San Raffaele. Lei stessa lo aveva scritto e comunicato con un post su Instagram: “La scorsa settimana sono stata ricoverata al San Raffaele di Milano per rimuovere il defibrillatore sottocutaneo che avevo poiché mal funzionante (erogava scariche inappropriate). Al suo posto è stato inserito un defibrillatore tradizionale, più affidabile per le mie caratteristiche”. Ma nonostante tutti i problemi, e la paura, Flavia, anche studentessa universitaria, ha continuato a correre, senza abbandonare mai la sua grande passione. Questa mattina era, infatti, andata ad allenarsi proprio vicino casa. Una corsa leggera, solamente per mantenere il tiro, ma è risultata fatale: una volta a terra, non c’è stato più niente da fare. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia sarà effettuata al Policlinico Tor Vergata.

