Focolaio a Casal Palocco, 160 persone in isolamento: sono tutti pellegrini di ritorno dal Veneto

Se da una parte i contagi nel Lazio sembrano in flessione, almeno stando ai dati di ieri con 553 nuovi positivi rispetto ai 661 di venerdì, dall’altra sta iniziando a preoccupare il focolaio ‘scoppiato’ sul litorale romano, a Casal Palocco. 160, infatti, sono le persone attualmente in quarantena, tutti di ritorno da un viaggio spirituale in Veneto.

Focolaio a Casal Palocco: 160 pellegrini in isolamento

Come spiega Il Messaggero, al momento sono 160 le persone in quarantena, tutti pellegrini di rientro da un viaggio spirituale in Veneto. Il primo caso si è registrato durante la trasferta, il 9 agosto, poi una volta arrivati lì è stato scoperto un altro positivo. Il resto del gruppo è rientrato a Roma il 13 agosto scorso e nella Capitale sono stati accertati altri 6 contagi, al punto che per tutti è scattato l’isolamento come da prassi. “Dormivamo in camerate da 20”, hanno spiegato i pellegrini, quasi tutti residenti tra Casal Palocco, Infernetto e Ostia, ai medici del contact tracing della Asl Roma 3, che hanno subito avviato il contact tracing per isolare il focolaio e non dare modo al virus di diffondersi. Tra domani e martedì, infatti, è in programma una nuova sessione di tamponi per capire se ci sono altri positivi, se il cluster si sia allargato o meno.

Coronavirus nel Lazio: la situazione aggiornata

Attualmente nel Lazio, stando ai dati diffusi ieri, sono 17.480 i casi positivi: 528 pazienti sono ricoverati in ospedale, 68 sono in terapia intensiva, mentre 16.884 sono in isolamento domiciliare. La Regione, come ha spiegato l’assessore D’Amato, è classificata a rischio basso, ma il responsabile alla Sanità non perde l’occasione per invitare tutti a vaccinarsi: “Rivolgo un invito a chi torna dalle vacanze e non si è ancora vaccinato affinché effettui la prenotazione, la disponibilità è immediata”.