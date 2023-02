Follia al ristorante, chiede il ketchup per il panino e il cameriere lo colpisce a sangue con un tagliere

Aveva chiesto solamente del ketchup, ma si è ritrovato con 6 punti, un trauma cranico e 7 giorni di prognosi. Una vicenda oltremodo drammatica, che parla di una violenza gratuita e improvvisa. Alla richiesta della salsa rossa, pare si sia scatenata la furia di un uomo che ha cominciato a colpire con violenza la sua vittima con un pesante tagliere di legno, finché il sangue non ha iniziato a zampillare da dietro la nuca.

Colpito a sangue alla testa dal cameriere per il ketchup

In totale, almeno 3 violenti colpi alla nuca con un tagliere di legno a seguito della banale richiesta. Poi, subito dopo, le urla di una donna, e la fuga dell’aggressore. Intanto le sirene della Polizia che, spiegate e a gran velocità, raggiugnevano il posto. Una scena e un resoconto pazzeschi. Il tutto si è verificato piazzale Roma, a Venezia, la notte tra martedì e mercoledì, intorno all’1.00 di notte. Due turisti romani, una coppia, 58 e 43 anni, si trovavano in laguna per trascorrere qualche giorno di vacanza. Erano arrivati direttamente dalla Capitale da qualche giorno, in camper, ed erano assolutamente entusiasti di poter trascorrere i giorni di carnevale proprio in uno dei luoghi simbolo dell’evento. Momenti felici, spensierati, almeno fino alla ultime ore. Dopo aver bevuto in giro per la città, decidono di mangiare un boccone, e così si accomodano al tavolino di un chiostro e ordinano due panini.

Le testimonianze e le condizioni della vittima

Intanto, l’uomo si alza, fa il giro del chiosco e raggiunge la porta posteriore. La donna, inizia a sentire un battibecco, poi vede il marito rientrare sconsolato, perché nel panino non c’era il ketchup. Stando alle testimonianze, non avrebbe fatto neppure in tempo a terminare il suo sfogo che qualcuno da dietro lo avrebbe violentemente colpito con un tagliere, fino a quando lo ha fatto cadere a terra, con il sangue che colava dalla nuca. Intanto chi è nei paraggi leva le tende, perché non vuole avere niente a che vedere con il fatto appena accaduto. Poi sopraggiungono anche gli agenti di polizia. Il bollettino della follia e del raptus improvviso è serio: la vittima dell’aggressione deve correre in ospedale, perde sangue. Da qui, poi, verrà dimesso subito con 6 punti, un trauma cranico e 7 giorni di prognosi.