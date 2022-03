Follia sulla Roma Nettuno: in treno col motorino, la foto fa il giro del web

Pensavamo di aver visto tutto sui mezzi di trasporto: pendolari senza biglietto, controllori presi di mira, no green pass e no vax che sfidano le restrizioni messe a punto dal Governo. Ma ci sbagliavamo, perché forse abbiamo peccato di ingenuità. L’immaginazione ha superato la realtà e sono ancora increduli i viaggiatori che ieri pomeriggio sul treno, che da Roma aveva come destinazione Nettuno, si sono imbattuti in un uomo a bordo con…il suo motorino.

A bordo del treno con…il motorino

E se i vagoni sono stracolmi e i posti scarseggiano quale modo migliore se non viaggiare seduto comodamente sul proprio motorino elettrico? E’ questo quello che è successo ieri pomeriggio su un treno diretto a Nettuno: è qui che un uomo, con la mascherina abbassata e concentrato a guardare lo smartphone, ha pensato bene di salire sul convoglio con il suo mezzo a due ruote. Sprezzante della legge, è rimasto lì, a metà tra le due uscite, per tutto il tragitto.

Mezzi elettrici sui treni

Sui treni regionali possono essere trasportati, senza pagare un biglietto supplementare, le biciclette e i monopattini elettrici. Ma Trenitalia, nel regolamento, è chiara: ‘il mezzo non deve arrecare disturbo o danno agli altri viaggiatori’. Cosa che evidentemente è successa ieri sul treno diretto a Nettuno, con l’uomo che ha pensato bene di ‘piazzarsi’ nel bel mezzo delle entrate/uscite a bordo del suo scooter elettrico. Con la foto che, in pochissimo tempo, è diventata virale in rete, tra commenti di rabbia e indignazione. Poi c’è chi ha usato l’arma dell’ironia perché ha notato che l’uomo paparazzato era a bordo…ma senza casco. E in più, era al telefono: nessuna multa?

(Foto dal posto FB di Ferdinando Mezzelani)