Fondi, incendio in un’abitazione: muore carbonizzata un’82enne disabile

Una donna con disabilità motoria di 82 anni, Fernanda Guarino, è morta all’interno della sua casa a Fondi, sul litorale laziale. La palazzina dove viveva, in via San Gaetano, è stata infatti avvolta dalle fiamme poco dopo le 13 di venerdì 12 gennaio 2024 per cause ancora in corso di accertamento. Non è ancora chiaro se a provocare il decesso della donna, residente al primo piano dello stabile, siano state le ustioni o l’intossicazione da fumo.

Dramma a Fondi

Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco di Terracina e Latina, i Falchi di Fondi, gli agenti del commissariato di Polizia di Fondi e la Polizia Locale, oltre ai sanitari della Heart Life Croce Amica. È intervenuta anche l’eliambulanza Pegaso, che si è calata in zona Mola della Corte per poi ripartire alla volta di un ospedale di Roma con almeno due persone intossicate.

Malagrotta, per gli inquirenti non ci sono dubbi: “L’incendio è doloso”

Un fascicolo di indagine per incendio doloso. E’ quanto avviato dalla Procura di Roma in relazione al rogo avvenuto domenica 24 dicembre nell’impianto di smaltimento dei rifiuti di Malagrotta. Il procedimento, coordinato dall’aggiunto Giovanni Conzo, è stato aperto alla luce della prima informativa trasmessa a piazzale Clodio dai vigili del fuoco. In base a quanto si apprende i pm hanno proceduto al sequestro delle telecamere di sorveglianza presenti e disposto ulteriori accertamenti tecnici. Lo ha riportato l’agenzia di stampa Ansa.

Incendio Malagrotta, sequestrato impianto coinvolto dal rogo

E’ stato sequestrata dai vigili del fuoco e dalla polizia l’area dell’impianto di Malagrotta coinvolto dal maxi incendio la vigilia di Natale. Si attende la delega della Procura per le indagini. Verranno vagliate anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza e verranno effettuati accertamenti tecnici per stabilire le cause del rogo e individuare il punto esatto da cui è partito.