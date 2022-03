Fondi, non accetta la fine della relazione, donna picchiata e perseguitata dall’ex “geloso”: «Ti ammazzo»

Stanca delle violenze e dei soprusi nel 2017 aveva deciso di separarsi dal marito, di mettere fine a quella storia d’amore. Lui, che non ha accettato la decisione, ha iniziato negli anni a perseguitarla. Un vero e proprio incubo per la donna, tra offese, continue minacce ed episodi di gelosia ossessiva. Al punto che l’uomo è arrivato addirittura a distruggerle l’auto e a tempestare di telefonate il figlio, con il solo obiettivo di sapere dove fosse la madre. Fino a ieri sera, quando il personale del Commissariato di Polizia di Fondi ha tratto in arresto l’uomo, identificato in P. D., di 51 anni,, in esecuzione di un’ordinanza di Custodia Cautelare, in regime di arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Latina- Sezione Penale, dalla Dott.ssa Clara Trapuzzano Molinaro. Una sostituzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa, a cui l’indagato era sottoposto.

Non accetta la fine della storia e perseguita l’ex compagna

La misura cautelare è stata eseguita a soli due giorni dalla festa della donna e costituisce un aggravamento al divieto di avvicinamento alla vittima già imposto dal mese di luglio 2021 all’arrestato. La donna, di 43 anni, con l’uomo aveva avuto una lunga relazione sentimentale e da quell’amore nel 2008 è nato un bambino. Poi, stanca del comportamento violento e geloso dell’ex compagno, nel 2017 aveva deciso di separarsi. Lui non aveva accettato e aveva iniziato a perseguitarla, con la situazione che è peggiorata quando la 43enne ha iniziato a frequentare un altro uomo.

Le minacce di morte

Le chiamate continue, poi le minacce con un bastone fino a quando un giorno non ha preso per il collo la donna e non l’ha minacciata di morte. Lei è riuscita a liberarsi da quella furia, a fuggire, ma si è ritrovata con la macchina distrutta. Terrorizzata, ha trovato il coraggio di andare con un’amica negli uffici di Polizia e di denunciare: agli agenti del Commissariato di Fondi, in provincia di Latina, ha raccontato tutto. Le umiliazioni, le vessazioni subite negli anni.

L’arresto

Così, gli investigatori della polizia di Fondi, in piena sinergia con la Procura della Repubblica di Latina, hanno iniziato un’intensa attività di indagine, che è sfociata in un primo provvedimento limitativo della libertà personale, emesso nei confronti dell’uomo, che stabiliva il divieto di avvicinamento alla donna. Un provvedimento cautelare che è stato eseguito dal personale del Commissariato di Polizia di Fondi, pochi giorni dopo la denuncia-querela. Nonostante questo, però, l’uomo ha continuato a perseguitare la 43enne al punto che il Tribunale di Latina ha deciso di emettere una pena più grave: l’indagato ora è agli arresti domiciliari.