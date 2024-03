Fondi, rapina con aggressione in un negozio: ladro picchia proprietaria e il suo bimbo

Violenta rapina con aggressione nella zona di Fondi: ladro picchia proprietaria di un negozio e suo figlio piccolo.

Rapina con aggressione a Fondi, dove un rapinatore pakistano ha messo in piedi un colpo dalla violenza inaudita. Oltre a rubare soldi e generi alimentari dall’attività commerciale, l’uomo ha colpito con pugni e calci la donna proprietaria dell’esercente. Botte che non sono state risparmiate al bambino della signora, che si è ritrovato vittima della brutalità del ladro e dei suoi pesanti schiaffi sul viso.

Violenta rapina con aggressione a Fondi: il fatto

La rapina è avvenuta in un’attività commerciale al centro di Fondi, dove nella giornata del 29 febbraio si è presentato il malvivente. L’uomo, già conosciuto dalle forze dell’ordine locali per precedenti furti, è risultato essere un pericolo senzatetto della zona. L’uomo entrato nel negozio di generi alimentari, ha subito aggredito la proprietaria dell’attività, risultata essere una donna di cinquant’anni. Stordita con un forte colpo al viso, l’uomo ha iniziato a saccheggiare la cassa del negozio.

Le fasi della rapina nel negozio

Non contento dei soldi presenti nella cassa, il ladro ha cominciato a rovesciare i generi alimentari e la merce in esposizione per terra. Inoltre, notando il bambino 11enne della donna, ha cominciato a spaventarlo e sferrargli diverse sberle. Verso le due vittime, all’interno del negozio, l’uomo le avrebbe colpite con pugni, calci e arrivando addirittura a utilizzare degli oggetti trovati dentro al negozio per picchiarle.

L’azione del bambino per chiamare i soccorsi

A salvare la situazione sarà il bambino, che nonostante la giovane età non peccava d’ingenuità. Il bimbo prima è riuscito a chiamare il numero di soccorso del 112, chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine, poi ha filmato l’azione folle del ladro pakistano. Video che, successivamente, è stato messo a disposizione degli stessi agenti della Polizia di Stato per essere inserito nel materiale d’indagine. Gli agenti, anche attraverso la testimonianza di altri clienti, nel giro di poche ore sono riusciti a rintracciare il ladro in fuga e mettergli le manette.