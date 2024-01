Fondi, viola il divieto di avvicinamento per stalking: in manette 37enne

I carabinieri di Fondi hanno arrestato un cittadino di nazionalità rumena, nato nel 1987, con precedenti. Il ragazzo ha più volte violato la misura del divieto di avvicinamento e comunicazione con la parte offesa emessa nel dicembre del 2022 per il reato di atti persecutori (stalking).

L’uomo è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, è stato condotto agli arresti domiciliari presso l’attuale residenza, sempre a Fondi, a disposizione dell’autorità giudiziaria in caso di necessità.

Il precedente. Roma, “Sei una cagna, ti devo ammazzare”: violenze sessuali e stalking. Condannato a 5 anni

Sembra aver finalmente trovato la parola fine la brutta storia di cui è stata vittima una donna a Roma. Il suo stalker è stato infatti condannato a 5 anni e mezzo di reclusione per violenze sessuali e maltrattamenti. E’ quanto riporta un articolo di giornale pubblicato online sul sito de ‘Il Corriere della Sera’.

Violenze sessuali a Roma da 2011 al 2016

Una violenza psicologica e fisica estenuante. Tanto che persino il figlio di cinque anni, dopo aver sentito la frase pronunciata ripetutamente dal padre, arrivò a dire alla donna: “Sei una cagna, ti devo ammazzare”. Tra gli innumerevoli capi di imputazione, l’uomo di 39 anni rispondeva di stalking e violenza sessuale, ma anche di maltrattamenti, nonostante la donna, dopo anni, fosse riuscita a fuggire di casa, prima di denunciarlo.

La donna si rivolse a un centro di ascolto

Addirittura dieci anni fa l’uomo aveva iniziato a Roma a infastidire la donna. La vittima si era rivolta a un centro di ascolto, che però non aveva una struttura dove poterla ospitare e tenere al riparo. L’uomo le faceva violenza psicologica e le diceva di volerle portare via il bambino. Così, spaventata, la donna decise di tornare a vivere con l’uomo che la picchiava. E da lì in poi sono iniziati i problemi. Schiaffi, insulti, rapporti sessuali ‘pretesi’, fino addirittura ad installare delle telecamere per controllarne gli spostamenti.