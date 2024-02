Foodstock sbarca a Roma, in arrivo il più grande festival del cibo di strada: ecco dove e quando

Il festival del cibo di strada arriverà a Roma il 2 e 3 marzo, con oltre 100 stand e proposte culinarie.

Street food, buona musica e artigianato vintage, sono questi i tre “ingredienti” della formula “Foodstock – Festival del cibo di strada”, che sbarca a Roma il primo weekend di marzo per accontentare il gusto raffinato, sotto ogni aspetto. Un evento totalmente gratuito che sabato 2 e domenica 3 marzo, dalle ore 11 alle 21.30 a Roma, in zona Tiburtina, promette di diventare un appuntamento imperdibile per i foodlovers.

Arriva il festival del cibo di strada a Roma: oltre 100 stand di proposte culinarie

Inizia il conto alla rovescia in vista di Foodstock il più grande Festival del Cibo di Strada a ritmo Rock, nella nuova bellissima location l’Hacienda (via dei Cluniacensi, 68) in zona Tiburtina, con 2.000 mq interni ed esterni. Un must per i foodlovers, un evento unico su Roma che propone oltre 100 irresistibili proposte culinarie.

Il 2 e 3 marzo dalle 11.00 alle 22.00, due giorni dedicati al miglior cibo di strada, musica, ma anche artigianato e vintage con l’Hippie Market ed eventi collaterali tra esibizioni di artisti di strada, concerti, e intrattenimento per i bambini, con ingresso gratuito e orario continuato.

Ingrediente essenziale sarà la musica live: ogni giorno sul palco del festival si esibiscono band rock. Tante simpatiche cucine tutte rigorosamente su ruota con chef qualificati inonderanno l’aria di profumi, facendo venire l’acquolina in bocca a tutti. Il range di sapori sarà variegato, annaffiato da birre e cocktail. Sarà possibile gustare prodotti cucinati al momento con materie prime di alta qualità di paesi diversi, di posti lontani ed essere avvolti da tanti sapori.

Dalla cucina argentina a quella locale: i protagonisti del Foodstock

Dalle pietanze dai sapori ricchi e intensi della cucina argentina, messicana ed etnica ai supplì, hamburger gourmet, panini di mare con polpo e salmone, avocado toast, cartocci di pesce, pizza fritta farcita con tipica cucina romana o sfiziose ricette vegetariane, zeppoline, dolci in perfetto stile food porn per i più golosi

Dall’Abruzzo arrivano gli amatissimi Arrosticini di Pecora artigianali “tagliati a mano” e lo stracotto, per gli amanti della cucina romana pura poesia con fiumi di carbonara, amatriciana, gricia, cacio e pepe e per i vegani zucca, mandorle e formaggio Veg. Nelle due sale interne di 1.000 mq sarà presente l’Hippie Market con una carovana di artigiani pronti a stupirvi e farvi innamorare.

Una grande varietà di esclusive creazioni tra artigianato, moda, gioielli, arazzi, borse, abiti gipsy e boho-chic, home decor, occhiali vintage, borse tote e porta tappetino, piante e fiori. Corner dedicati ai rimedi dell’anima, incensi, cristalli, tamburi sciamanici, oggetti per la meditazione, preparazioni erboristiche a base di piante medicinali, oli medicinali e ungenti. Un evento per tutte le età.

Tanti gli appuntamenti per i bambini

Ai bambini piace girare fra le bancarelle ma se dopo un po’ avranno voglia di distrarsi e di giocare, e lasciare i genitori liberi di fare shopping potranno partecipare a numerose attività. In entrambe le giornate ci saranno i trucca bimbi, un laboratorio di torte di fango e l’attività “crea il tuo segnalibro”. Sabato si terrà inoltre il laboratorio “spezie e mandala” (orario no stop) e quello di danza creativa (dalle h.12.00 alle h.13.00 e dalle h.14.00 alle 16.00). Domenica sarà la volta del laboratorio inchiostri naturali e laboratorio creativo l’arte del mosaico (no stop).

Musica e spettacoli dal vivo

Non mancherà la musica dal vivo con spettacoli e musica live. Sabato alle ore andrà in scena lo spettacolo comico e magico “Clown Monello”. Alle ore 17 ci sarà spazio invece per la danza tribale, del ventre e fusion. Alle ore 18 live “Ukus in fabula”, leader internazionali dell’Ukulele, che vantano oltre 100 concerti in tutto il mondo, proponendo un repertorio coinvolgente e condito da cabaret musi-comico e divertente. Ad aprire il palco domenica alle ore 11.00 ci sarà Rosita Cozzolino con la presentazione del libro “C’era ma non c’era…”, che trasporterà gli spettatori in un mondo immaginario e fantastico dove tutto è possibile.

Alle ore 12.00 lo show di bolle “Soffio di vita” con l’artista Soffio. Un’orchestra di bolle di sapone colorate, bianche e vaporose che si librano in aria, piene di fumo che cadono al suolo a creare una coltre di nebbia e di fuoco per accender lo stupore. Dalle ore 16 Clownerie con Sharon Tomberai, alle 17 avrà luogo il Resonance World Music, viaggio sonoro tra sonorità vibrazionali che abbracciano corpo e anima. Infine alle ore 18.30 ci sarà il concerto della Band Hippie Family, interamente dedicato alla “Summer of Love” e agli artisti dei grandi festival rock del periodo 1967-1974.