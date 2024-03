Formia, rissa tra rider per le consegne: due persone denunciate

Rissa tra rider nel territorio di Formia: due corrieri pakistani violentemente aggrediti per le consegne sul mangiare.

Rissa tra rider nella zona di Formia. Vittime dell’aggressione due corrieri pakistani, che sono stati aggrediti durante il turno di lavoro. La vicenda, oltre a portare alle mani quattro soggetti, avrebbe causato anche danni all’attrezzatura ai due operatori mediorientali. Sulla vicenda sono intervenuti i Carabinieri, che hanno fermato due ragazzi autori dell’aggressione e responsabili della vandalizzazione di una bici.

Aggressione a due rider di Formia: la vicenda

“Tu rubi sulle consegne”. Sarebbe stata questa l’accusa posta da due ragazzi italiani, operanti per una società di rider specializzata nei pasti. I due giovani si sono scagliati contro due colleghi del Pakistan, della stessa società e accusati di “barare” perché troppo veloci nelle consegne dei pasti presso le case degli utenti. Un diverbio che, presto, dalle parole sarebbe passato alle maniere forti, con gli italiani che hanno aggredito fisicamente i due lavoratori stranieri.

L’intervento delle forze dell’ordine

La vicenda ha costretto uno dei lavoratori pakistani a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine, attraverso l’ausilio del numero d’emergenza 112. I due ragazzi italiani, spalleggiandosi a vicenda e mettendo in atto un atto di bullismo, avrebbero prima lanciato in terra il telefono di un loro collega straniera, poi avrebbero cominciato a prendere a calci la sua bicicletta, danneggiandola irrimediabilmente.

Arrivati sul posto, le forze dell’ordine hanno potuto constatare le ragioni di entrambi i gruppi in lite. La versione dei colleghi italiani non era verificabile attraverso nessun dato tangibile, con un episodio sempre più riconducibile a una violenza legata a un fenomeno di razzismo contro i due lavoratori straniera. Per entrambe le vittime, i danni dell’aggressione sono stati pesanti: il telefono si è rotto nella caduta, con danni per centinaia di euro. Gravemente danneggiata anche la bicicletta elettrica, che era il mezzo di trasporto utilizzato dal rider pakistano per consegnare i pasti a domicilio nella zona di Formia.