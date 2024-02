Forte mareggiata travolge il litorale romano: timori per le strutture balneari

Onde alte di 2 metri e a rischio diverse strutture balneari sul litorale romano, esposte al nubifragio.

È durata poco l’ondata di beltempo sul litorale romano, dove nelle ultime ore si sono scagliate mareggiate. A pagarne le conseguenze soprattutto località come Ostia, Fiumicino, Focene e Fregene. I residenti parlano di onde alte almeno 2 metri e mezzo, con rischi per la stabilità delle strutture balneari e dei chioschi sulla spiaggia, messi a dura prova dall’allerta meteo.

Mareggiate a Focene: l’acqua circonda chioschi e strutture balneari

Il 9 febbraio la protezione civile di Roma Capitale ha diramato una nota per avvisare i residenti dei comuni del litorale di prestare attenzione alle previsioni metereologiche, quando si sarebbero verificate mareggiate di elevata intensità. A partire dalla notte di venerdì 9 febbraio 2024, e per le successive 24 – 36 ore, erano previsti sul Lazio venti da quadranti meridionali, da forti a burrasca. Mareggiate lungo le coste esposte. “Dal mattino di sabato 10 febbraio 2024 e per le successive 24 – 36 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, possibili grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Attualmente le città che più stanno subendo questa situazione sono le località di Ostia, Fiumicino, Focene e Fregene. In particolare, i residenti di Focene si sono dimostrati particolarmente preoccupati: come già successo in altre occasioni, l’acqua abbondante ha circondato le strutture in legno di alcuni chioschi, dissestando la sabbia sotto le fondamenta delle strutture.

L’amministrazione comunale, già consapevole delle problematiche di zona, è perciò intervenuta nelle ultime settimane rafforzando la paratia di protezione di un’area abitata, dove l’acqua si era incuneata sotto abitazioni e stradine. Nelle prossime ore l’attenzione rimane alta a Fregene Sud, dove sono ripresi i lavori di realizzazione della barriera soffolta a distesa di un tratto di circa 800 metri di costa.