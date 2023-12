Fortuna a Montefiascone: Gratta e Vinci da 10 euro regala un jackpot da 2 milioni

Persona vince 2 milioni di euro a Montefiascone, in provincia di Viterbo, con un Gratta e Vinci da 10 euro.

Montefiascone, provincia di Viterbo, è stata teatro di una sorprendente vincita grazie a un “Gratta e vinci” Miliardario Mega da soli 10 euro. Il protagonista di questa storia è uno sconosciuto cliente della tabaccheria gestita da Fabrizio Pappalardo, il quale ha portato a casa un montepremi incredibile di 2 milioni di euro. Questo colpo di fortuna ha reso la tabaccheria Pappalardo il centro delle celebrazioni nella piccola comunità locale.

La vincita di 2 milioni di euro al Gratta e Vinci presso Montefiascone

Il vincitore, al momento anonimo, ha preferito mantenere un profilo basso, e le indiscrezioni sulla sua identità sono alquanto scarse. Non si sa se si tratti di un residente locale o di un visitatore fortuito. La dea bendata ha sorriso a Montefiascone, e la notizia della vincita ha rapidamente fatto il giro della città. Il giovane Fabrizio Pappalardo, proprietario della tabaccheria, ha condiviso la sua gioia per la fortunata vincita. “Mi sono trasferito qui da poco”, ha raccontato, “e questa vincita è stata una bella sorpresa. Sono contento non solo perché un cliente ha vinto, ma anche perché ho saputo che si tratta di una delle più grosse vincite mai registrate nella Tuscia.”

La vittoria a Montefiascone, provincia di Viterbo

L’atmosfera nella tabaccheria era di festa, come racconta Il Corriere della Sera, con persone provenienti da tutte le parti della città che si sono unite per celebrare la fortuna del vincitore. Fabrizio Pappalardo ha offerto panettoni e spumante a tutti coloro che sono entrati nella sua tabaccheria, trasformando la giornata in una festa collettiva. Senza dubbio, questa vincita è un regalo di Natale anticipato per il fortunato vincitore e per tutta la comunità di Montefiascone.

Chi avrà vinto al Gratta e Vinci?

L’identità del fortunato vincitore del “Gratta e vinci” da 2 milioni di euro a Montefiascone è ancora un mistero. Il biglietto è stato grattato nella tabaccheria di Fabrizio Pappalardo il 15 dicembre 2023, ma il vincitore ha preferito mantenere l’anonimato. Secondo le indiscrezioni, il vincitore potrebbe essere un residente locale, ma non è escluso che si tratti di un visitatore fortuito. La tabaccheria di Fabrizio Pappalardo è situata in una zona molto trafficata, e non è raro che turisti e viaggiatori si fermino per acquistare un biglietto “Gratta e vinci”.