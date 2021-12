‘Forza Giulio’: Ciro Immobile e la Lazio si mobilitano per il 15enne di Ladispoli

E’ ancora in ospedale Giulio, un ragazzino di 15 anni di Ladispoli, portiere Under 16 dell’A.S.D Città di Cerveteri. Qualche giorno fa sui social era stato pubblicato un appello perché il giovane ha una malattia rara e ha bisogno, per continuare a vivere, di una donazione di midollo osseo. E proprio in ospedale, dove ormai si trova da tempo, oggi è andato a trovarlo Ciro Immobile, calciatore della Lazio che ha dimostrato, insieme a tutta la squadra, grande sensibilità ed empatia. Un abbraccio, quello tra il campione biancoceleste e il campione Giulio che non si arrende, che non ha bisogno di tante parole.

Giulio, 15enne di Ladispoli in ospedale per malattia rara: l’appello per donare il midollo osseo

Da 40 giorni, purtroppo, Giulio, che ha solo 15 anni, è ricoverato al Bambino Gesù di Roma per una aplasia midollare severa, una malattia rara e autoimmune denominata anche anemia aplastica, che consiste nell’incapacità del midollo osseo di produrre un numero sufficiente di cellule nel sangue. L’unico modo per salvare il 15enne, come si legge anche sulla pagina social della sua squadra di calcio, è donargli il midollo. Nessuno dei familiari è compatibile ed è subito partita la ‘caccia’ per trovare un donatore, una persona dal cuore grande: per donare è necessario avere tra i 18 e i 36 anni non compiuti, pesare almeno 50kg e non avere malattie trasmissibili. Questo è l’unico modo per salvare Giulio, per permettergli di continuare a vivere e di tornare il prima possibile (anche) sul campo da calcio.