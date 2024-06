Forzano l’ingresso del kartodromo, ladri svaligiano il bar del circuito

Ladri entrano al kartodromo di Latina: nel pomeriggio di lunedì scorso, i malviventi hanno svaligiato il bar della pista.

Colpo singolare, dove nei giorni scorsi è avvenuto un furto presso un kartodromo. A mettere in piedi l’operazione illecita un gruppo di ladri, che sfruttando la chiusura dello spazio, hanno utilizzato l’assenza delle persone per introdursi all’interno del circuito. Entrati all’interno della pista di go-kart, i malviventi si sarebbero interessati del bar all’interno della struttura: qui hanno portato via tutto ciò che avevano a portata di mano.

Il fatto è avvenuto presso un kartodromo di Latina, che non era mai stato soggetto a questi eventi di cronaca negli anni passati. Secondo le indagini effettuate dai Carabinieri, i malviventi sono riusciti a entrare nel circuito pontino durante il pomeriggio di lunedì scorso. Nonostante si trattasse di pieno giorno, i ladri non si sarebbero fatti problemi a organizzare un’entrata di soppiatto per accedere allo spazio.

I danni all’attività di ristorazione

I ladri non hanno toccato i mezzi da corsa, che probabilmente a quell’ora di chiusura non si trovavano nella zona del circuito. Avrebbero riservato le loro attenzioni all’area bar della pista, dove spesso piloti e personale tecnico sostavano per una piccola pausa tra un giro e l’altro in go-kart. Come riportato dai verbali dei militari, l’attività commerciale si svolgeva prettamente all’interno di un piccolo contener.

I ladri, dopo aver rotto il lucchetto dei cancelli che conduceva al circuito pontino, hanno aperto il bar-container nella stessa identica maniera: un’iniziativa possibile grazie all’utilizzo di strumenti come delle forti tenaglie. Aperto il piccolo punto di ristorazione, i malviventi avrebbero sottratto prettamente delle bevande presenti all’interno dello spazio: bottiglie d’acqua, oltre lattine di Coca-Cola, the o Fanta. Dal 3 giugno scorso, i militari stanno indagando per risalire all’identità dei topi da container: non si esclude la possibilità di personalità emergenti sulla scena dei furti nell’area pontina.