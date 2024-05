‘Fr***’: sequestrato, preso a bastonate e rapinato. L’incontro online si trasforma in un incubo

Pensava forse di aver trovato online l’amore online. Sperava che da quell’incontro nascesse qualcosa di duraturo, non immaginava neanche che si trattava di un adescamento che sarebbe sfociato in un sequestro, un pestaggio e in una rapina. Ferocia alimentata da sentimenti omofobi.

L’incontro si trasforma in un incubo

È successo lo scorso 22 maggio a Reggio Calabria, quando l’uomo ha raggiunto un lido per un appuntamento preso online. Aveva raggiunto il posto indicato per l’appuntamento, probabilmente pieno di speranze e aspettative. Credeva che da quell’incontro potesse nascere qualcosa di bello. Non immaginava neanche che si sarebbe trattato del suo peggior incubo.

Sequestrato, pestato e rapinato

Una volta raggiunto il posto dell’appuntamento, infatti, come riporta Adnkronos, è stato subito preso a bastonate. È stato trattenuto per ore, per poi essere rapinato a abbandonato lì, mentre i tre giovani autori dell’aggressione, di età compresa tra i 28 e i 30 anni, si sarebbero allontanati a bordo di un’Audi A3.

L’intervento dei Carabinieri e l’indagine lampo

Qualche metro più avanti hanno, però, incontrato una pattuglia dei Carabinieri che li ha fermati per controlli e di fronte a quei tre uomini così nervosi e agitati i militari hanno svolto accertamenti più approfonditi e nell’auto hanno trovato carte di credito, due cellulari, un mazzo di chiavi e un tesserino di riconoscimento di un ordine professionale. Nessuno dei tre uomini ha saputo fornire spiegazioni sul possesso di quegli oggetti. Ma gli uomini dell’Arma hanno iniziato a perlustrare la zona in cerca di risposte e poco dopo hanno trovato la vittima dell’aggressione in evidente stato di choc.

I tre non erano nuovi a fatti del genere

In breve, grazie alla testimonianza della vittima, i Carabinieri hanno ricostruito l’accaduto. L’incontro programmato su un sito di incontri online, le percosse, la rapina e una serie di insulti omofobi. Immediatamente l’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari, mentre gli investigatori hanno svolto accertamenti su quel terzetto per scoprire che erano già stati autori di un episodio simile. Ad Aprile avevano sequestrato un uomo nella sua abitazione e lo avevano legato e malmenato col calcio di una pistola, per poi rapinarlo.