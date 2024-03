Frammenti di vetro nell’insalata: attenzione a questi lotti | Prodotti ritirati

Sono stati richiamati alcuni lotti di insalata a causa di un “rischio fisico”. L’avviso è stato pubblicato nella giornata di oggi, martedì 26 marzo 2024, sul sito del Ministero della Salute. Vediamo di quale prodotto si tratta e le indicazioni da seguire per i consumatori.

Prodotto ritirato o da riportare – senza consumarlo – al punto vendita. Quante volte ci siamo imbattuti in avvisi di questo genere? Capita spesso infatti, come vediamo talvolta anche direttamente nei supermercati, che qualche alimento venga ritirato dal commercio per vari motivi. I più comuni sono la possibile contaminazione del cibo oppure, come il caso odierno, per rischi “fisici”. In poche parole corpi estranei finiti per errore all’interno dell’alimento stesso. Stavolta il messaggio riguarda alcuni lotti di insalata capricciosa.

Richiamo per rischio fisico per l’insalata capricciosa: marche e lotti coinvolti

Il Ministero della Salute, sul proprio sito, dispone di una sezione dedicata a questo tipo di avvisi per i consumatori. Nello specifico il problema odierno riguarda come detto alcuni lotti di insalata capricciosa di due marchi differenti: Fontaneto e Belmonte (anche se il produttore è sempre Belmonte). Per entrambi il richiamo ha come causale il “rischio fisico“.

Le foto sotto riportate, precisiamo, riproducono come appaiono le confezioni di insalata capricciosa. II lotto nelle foto non corrisponde a quelli oggetto del ritiro e richiamo in quanto quei lotti si trovano presso negozi e depositi dei clienti e verranno da noi ritirati nei prossimi giorni.

Fontaneto

Per quanto riguarda il primo si tratta dell’insalata capricciosa / insalata capricciosa decorata Fontaneto prodotta da Belmonte SAS e l’avviso, una revisione in realtà, riguarda i lotti non ancora scaduti. Questi quelli interessati:

073 del 12/03/2024 078 del 15/03/2024 080 del 19/03/2024 078 del 15/03/2024 (insalata capricciosa decorata) 080 del 19/03/2024 (insalata capricciosa decorata)

La sede dello stabilimento è San Ponso, Via Salassa 3 (TO). Le confezioni, con scadenza che può variare dal 27 al 31 marzo, è quella da 1500g per l’insalata capricciosa, e 2000g per quella capricciosa decorata. Veniamo al motivo del richiamo. Nella nota si legge: “Possibile contaminazione fisica (frammento di vetro) proveniente da materia prima esterna, si ritirano tutti i lotti non scaduti perché si presume che la causa della non conformità sia nella materia prima “insalatina” del lotto con cui è stata prodotta l’insalata capricciosa nel periodo in questione”.

Avviso di richiamo per l’insalata Fontaneto. Clicca e scarica la scheda del Ministero della Salute (download sicuro)

Belmonte

Passiamo ai lotti indicati con il marchio Belmonte Gastronomia. In questo caso la revisione dell’avviso riguarda l’insalata capricciosa e lo stabilimento è il medesimo sopra riportato. Questi i lotti di produzione interessati dal richiamo:

BL24003450 del 12/03/2024 BL24003581 del 14/03/2024 BL24003647 del 15/03/2024 BL24003775 del 19/03/2024 BL24003841 del 20/03/2024

La scadenza in questo caso varia dal 27 marzo fino al 4 aprile. La confezione sono quelle da 1000g e 250g. Per quanto riguarda il motivo di richiamo si fa riferimento a quanto sopra già evidenziato.

Avviso di richiamo insalata Belmonte. Clicca e scarica la scheda del Ministero della Salute (download sicuro)