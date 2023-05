Francesco Totti avvistato a Sabaudia e San Felice Circeo, continua a girare gli spot della Volkswagen

Tornano gli avvistamenti di Francesco Totti sul litorale pontino, con il giocatore che sta continuando a girare gli spot pubblicitari delle auto elettriche della Volkswagen. I residenti locali, in quest’occasione, lo hanno visto in azione nei territori balneari di Sabaudia e poi San Felice Circeo, con l’ex giocatore intento a pubblicizzare i nuovi veicoli della famosa industria automobilistica tedesca.

Francesco Totti sul litorale pontino per la Volkswagen

La collaborazione tra l’ex capitano della Roma e la Volkswagen, va ormai avanti da mesi. Già ai Mondiali di calcio del Qatar, Totti era stato avvistato a bordo di automobili elettriche della casa tedesca per girare Doha o semplicemente recarsi allo stadio per vedere le partite più importanti. Una partnership che non si è interrotta in Medio Oriente, portando il campione giallorosso anche a girare per la Volkswagen sul litorale della costa laziale. Il tutto, tra lo stupore dei cittadini che lo vedevano.

L’ex capitano giallorosso tra Sabaudia e San Felice Circeo

Come sempre, gli avvistamenti di Francesco Totti nel territorio pontino si sono rivelati dei momenti di grande felicità, sia per l’ex calciatore che per i suoi fan. Se in questi giorni era impegnato a pubblicizzare le auto davanti il Palazzo Manzoni e la zona della Bufalara a Sabaudia, le riprese di San Felice Circeo lo hanno portato a piazza Dante, con grande sorpresa di tutti i residenti di quelle zone. Totti ha fatti battute, sketch, ma soprattutto si è fermato a parlare con il suo pubblico, raccogliendo il grande amore dei suoi tifosi.

Totti e il pubblico del Litorale Pontino

Come visto negli scorsi giorni, Totti è stato accolto da “re” sul litorale pontino. Tutti sono andati in visibilio per lui, con l’ex giocatore che si è concesso anche una partita a pallone con i suoi piccoli tifosi, ovvero dei bambini che giocavano nella piazza centrale di Sabaudia. Qualcun altro, invece, un pò più grande e con nitide le partite della “Grande Roma”, ha deciso addirittura di tatuarsi addosso l’autografo del Pupone.