Frascati, perde il controllo dell’auto e si schianta contro il muretto: morta donna alla guida

Frascati. Non ce l’ha fatta, la donna che due giorni fa era stata vittima di un incidente perdendo il controllo della sua auto e finendo in una cunetta ai bordi della strada che stava percorrendo. Lo schianto era avvenuto sulla strada che collega Via Spinetta e Via Delle Cisternole. Per il momento non ci sono certezze sulle cause che avrebbero portato all’incidente risultato, poi, fatale per vittima di 81 anni alla guida. L’ipotesi per ora è quella del malore improvviso.

Impatto violento a Frascati

L’impatto era stato violento, proprio contro il muretto della strada. Sul posto erano intervenuti la Polizia Locale, il 118 e anche i Vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre la donna dalla carcassa dell’auto. Subito dopo, il trasporto rapido verso l’ospedale del vicino Policlinico di Tor Vergata. Purtroppo, nonostante l’intervento rapido e l’impegno dei medici che hanno fatto di tutto per salvarla, la donna non è riuscita a sopravvivere. E’ morta qualche ora dopo essere sopraggiunta in ospedale.