Frascati, rapina le poste con una pistola giocattolo e lancia miccette: arrestato

Si è introdotto alle poste con una pistola giocattolo, ha bloccato la porta di ingresso con un finta bombola del gas e ha rubato oltre 2 mila euro. E’ avvenuto giovedì 11 gennaio 2024 in via Sciadonna, a Frascati, perla dei Castelli Romani.

Sventata rapina alle poste di Frascati

L’autore della rapina – un 74enne -, è stato arrestato dalla polizia dopo che, per darsi alla fuga, aveva lanciato alcune miccette in terra. Dopo aver bloccato il 74enne gli agenti gli hanno sequestrato un secchio di plastica di medie dimensioni con all’interno 2 mila e 340 euro.

La ricostruzione della dinamica

Le segnalazioni di allarme giunte intorno alle 18.40 agli operatori della Situation Room di Roma, la sala di controllo H24 di Poste Italiane competente per territorio, hanno consentito la richiesta di un pronto intervento delle Forze dell’Ordine. Queste ultime giunte sul luogo quanto prima sono potute intervenire e arrestare il rapinatore ancora in azione.

Gli operatori della Situation Room, all’arrivo delle segnalazioni, hanno inoltre potuto immediatamente visionare le immagini prodotte dalla telecamera accertando la presenza di un soggetto sospetto e avvertire con la certezza di quanto stava accadendo le Forze dell’Ordine territorialmente competenti.

Il precedente. Rapina alle poste a Roma: si fa consegnare 2.700 euro, la polizia irrompe e arresta il malvivente

Momenti di paura alle poste di Via della Magliana Nuova. Qui è andata in scena una tentata rapina con un criminale che aveva messo nel mirino l’ufficio postale che fa angolo con Via Caprese. Il blitz è scattato intorno alle 18.00: l’uomo, sembrerebbe senza complici, è entrato nel locale dirigendosi subito verso gli sportelli per farsi consegnare l’incasso.

Sul posto però sono intervenute tempestivamente diverse volanti della Polizia di Stato con i poliziotti che sono riusciti a bloccare il malvivente prima che potesse fuggire. Grande spavento – ma fortunatamente nessuna conseguenza – per le persone presenti in quel momento presso l’Ufficio Postale.