Frasi di Pasqua 2021 da inviare su WhatsApp, Telegram e Facebook

Buona Pasqua 2021. Oggi, come l’anno scorso, ci stiamo organizzando per trascorrere una Pasqua decisamente particolare. Quasi tutti in pigiama, appena svegli, impossibilitati ai grandi pranzi con i parenti e gli amici ci ricordiamo di dover mandare gli auguri… aiuto. Per festeggiare la Pasqua, la risurrezione di Gesù, iniziano a circolare in rete numerosi messaggi e frasi per fare gli auguri. Un “serena Pasqua a te e famiglia” però risulta sempre troppo banale, “buona Pasqua!” forse troppo distaccato… come fare?

Nessun problema, ci abbiamo pensato noi. Ecco i migliori auguri di Pasqua 2021 da inviare su Whatsapp, Telegram e Facebook.

Auguri Pasqua 2021: le frasi più belle

Ti auguro una Pasqua ricca di serenità, pace, gioia e soprattutto di uova al cioccolato (che sia fondente o al latte, mangialo tutto)

Per un domani più sereno, ricordati di seminare speranza nella giornata di oggi: buona Pasqua 2021

Se la Pasqua è un giorno di rinascita, ti auguro che questa giornata possa essere di rinnovamento per te! Una felice e serena Pasqua

Per questa Pasqua ti auguro una vita piena di certezze: come la pioggia a Pasquetta che solo i lockdown riescono ad evitare

Possano le colombe che volano in cielo arrivare fino alla tua casa e augurarti una meravigliosa Pasqua 2021

Gioia e dolcezza in un solo pensiero: Pasqua o uovo di cioccolato? Tantissimi auguri a te e famiglia!

Buona Pasqua anche a coloro che trovano sempre il pelo nell’uovo!

Pasqua 2021: le citazioni più belle d’auguri