Frecce Tricolori a Roma: i video spettacolari del sorvolo sulla Capitale

Frecce tricolori a Roma oggi, 19 marzo. In occasione della 28esima edizione della Acea Run Rome The Marathon, la maratona di Roma, la Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori” ha sorvolato il cielo di Roma, sancendo la partenza da via dei Fori Imperiali dei maratoneti.

Un momento emozionante non solo per gli atleti, ma anche per tutti quei cittadini e turisti che, naso all’insù, si erano recati tra Piazza Venezia, il Colosseo e piazza del Popolo proprio per assistere all’evento. E per chi se lo fosse perso, ecco due spettacolari video che riprendono le immagini più belle di quei momenti.

Le Frecce Tricolori a Roma

Le Frecce Tricolori hanno fatto un primo passaggio sull’Altare della Patria per poi virare verso il Colosseo. Sono poi tornate indietro, ripercorrendo via dei Fori Imperiali sorvolando nuovamente Piazza Venezia, mentre migliaia di cittadini le immortalavano incantati con i loro cellulari.

La P.A.N., la Pattuglia Acrobatica Tricolore, era decollata poco prima dall’aeroporto militare di Pratica di Mare, a Pomezia. Formata da 10 aerei, di cui nove in formazione e uno solista, è la pattuglia acrobatica più numerosa del mondo. Il programma della P.A.N. comprende circa una ventina di acrobazie, per una durata di circa mezz’ora. Le Frecce Tricolori sono state riconosciute tra le migliori pattuglie aeree acrobatiche a livello mondiale.