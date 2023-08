Free climber francesi si arrampicano sul Duomo di Milano: interviene la Polizia locale

Due ragazzi si arrampicano sulle facciate del Duomo di Milano. Questo è lo spettacolo che i cittadini del capoluogo lombardo si sono trovati davanti agli occhi, quando si sono trovati due scalatori che si arrampicavano lungo i marmi del sito artistico e religioso. I due soggetti, risultati essere dei turisti francesi, stavano scalando la storica struttura, muovendosi in direzione della guglia.

Due ragazzi scalano il Duomo di Milano

Forse stavano portando avanti la scalata del monumento addirittura dall’altro ieri. Resta come ieri mattina, intorno alle 6, i cittadini si sono accorti di due persone arrampicate lungo le pareti del famoso sito artistico nel cuore di Milano. Da una parte la paura che uno dei soggetti potesse cadere mettendo un “piede in fallo”, dall’altra il rischio che, con una bravata simile, il sito che simboleggia l’anima milanese potesse essere gravemente danneggiato.

L’intervento della Polizia Locale

I cittadini hanno chiesto subito l’intervento della Polizia Locale di Milano. Per gli agenti sarebbe stato impossibile scalare la guglia del Duomo, al fine di catturare quei due scalatori improvvisati. Fortunatamente per il monumento, ai vigili sono bastati solamente i fischietti per richiamare i due soggetti.

Al suono del fischietto, i due uomini si sono subito voltati e una volta accorti di essere richiamati dalle Forze dell’Ordine, hanno cominciato le manovre per scendere dalla guglia del monumento. Nel giro di una decina di minuti, i due soggetti sono arrivati a terra e soprattutto illesi. La Polizia Locale li ha subito posti in stato di fermo, portandoli in caserma per comprendere le ragioni della loro azione sconsiderata.

Attorno al gesto, al momento, veicolano solo legende: da una parte il voler provare un’esperienza da brivido nello scalare il Duomo con le proprie mani e i propri piedi; dall’altra, la possibilità che i due ragazzi il giorno prima siano rimasti chiusi nel sito e abbiano avuto la necessità di uscirne in maniera molto pericolosa.