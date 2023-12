Frosinone, escursionista ferita su Monte Cacume: portata in salvo dal soccorso alpino

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio è intervenuto lo scorso 26 dicembre nel Comune di Patrica (in provincia di Frosinone), lungo il sentiero verso il Monte Cacume, per soccorrere un’escursionista originaria di Anguillara coinvolta in un incidente durante un’escursione.

Le operazioni di salvataggio a Frosinone il giorno di Santo Stefano

Non appena è stata ricevuta la chiamata di soccorso, sono state subito inviate sul luogo dell’incidente due squadre di terra e un medico specializzato. L’escursionista, a causa di una sospetta frattura a un arto inferiore, si è trovata impossibilitata a proseguire autonomamente, rendendo così necessario il suo trasporto per garantire l’evacuazione in sicurezza.

Le squadre di tecnici del CNSAS Lazio hanno provveduto al delicato trasporto a spalla utilizzando una barella portantina, attraversando il complesso terreno del sentiero per raggiungere la strada carrabile più vicina.

L’escursionista portata in ospedale

Una volta giunti a destinazione, la paziente è stata consegnata alle cure del personale sanitario del 118, il quale ha proseguito il trasporto in ambulanza verso la struttura ospedaliera più idonea. Hanno collaborato all’operazione di soccorso i Vigili del Fuoco, i militari dei Carabinieri e il personale sanitario del 118.

Il precedente. Salvataggio sul monte Semprevisa in provincia di Latina: il Drago 140 interviene per malore a un escursionista

Un uomo di circa 55 anni, originario di Latina, è stato soccorso con successo dopo aver accusato un malore durante un’escursione nei boschi del monte Semprevisa, non lontano da Bassiano.

Secondo le informazioni raccolte, il malore sarebbe sopraggiunto mentre il gruppo stava attraversando una zona impervia del Semprevisa. La giornata era caratterizzata da forti raffiche di vento gelido, elemento che si ipotizza abbia contribuito all’accaduto. La prontezza degli amici escursionisti ha permesso di allertare tempestivamente i soccorsi. La centrale operativa del Numero Unico per l’Emergenza (NUE) ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, i quali, con l’elicottero “Drago 140” del reparto volo di Roma Ciampino, si sono diretti verso il Comune di Bassiano.