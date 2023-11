Fugge di casa per un brutto voto a scuola nella provincia di Frosinone: ritrovato Kristian Mandatori a Ferentino

La comunità di Ferentino, in provincia di Frosinone, è stata in allarme per la scomparsa di Kristian Mandatori, un giovane di 15 anni, avvenuta ieri intorno alle 15:00. La famiglia e i volontari di Penelope Lazio hanno cercato, con il supporto della comunità cittadina, il giovane cittadino, che è stato ritrovato solo questa mattina presto.

La scomparsa di Kristian Mandatori nella provincia di Frosinone: il ragazzo è residente a Ferentino

Kristian, prima del ritorno a casa, era stato visto per l’ultima volta uscire dalla sua abitazione, indossando una felpa nera e pantaloni scuri. Il ragazzo, alto 1.83 metri e con una corporatura esile, si sarebbe allontanato come reazione a un voto insufficiente presso la sua scuola. I volontari di Penelope Lazio, che lo hanno cercato dal primo momento, avevano mappato come potesse essere stato avvistato nelle vicinanze delle stazioni ferroviarie o sui pullman, conoscendo anche le sue abitudini.

Ore di angoscia per la sparizione di Kristian Mandatori

La preoccupazione per la sua scomparsa è stata palpabile, e la comunità si è mobilitata da subito per diffondere l’appello a chiunque potesse avere vere informazioni utili. I genitori di Kristian, insieme ai volontari, hanno chiesto a chiunque abbia visto il giovane o avuto informazioni sulla sua posizione di contattare immediatamente Pronto Penelope al numero 339-6514799 o il pubblico soccorso al 112: soluzioni che, nel giro di una notte, hanno fatto tornare il giovane alla propria dimora.

L’azione delle forze dell’ordine tra Ferentino e la provincia di Frosinone

Le autorità hanno collaborato attivamente con i volontari per raccogliere quante più informazioni possibili sulla scomparsa di Kristian, fortunatamente finita nel miglior modo. Ogni dettaglio, infatti, è stato cruciale per riportare il giovane a casa sano e salvo. La solidarietà della comunità è stata fondamentale in momenti come questo. Gli abitanti di Ferentino sono stati invitati a condividere l’appello sui social media e a essere vigili, contribuendo così agli sforzi per trovare Kristian e riportarlo a casa. La famiglia di Kristian Mandatori è grata per l’aiuto e la collaborazione da parte della comunità.