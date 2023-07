Funerali Vincenzo D’Amico: gli striscioni degli ultrà della Lazio

Oggi ci sono stati i funerali di Vincenzo D’Amico, il compianto campione della Lazio ed eroe dello Scudetto biancoceleste nel 1974. Come immaginabile, a portare il primo cordoglio alla bandiera laziale sono stati i suoi stessi tifosi. Numerosi tifosi della Lazio, infatti, sono comparsi durante le esequie dell’ex calciatore, ricordandone la memoria e dandogli l’ultimo saluto.

Gli striscioni per il funerale di Vincenzo D’Amico

“Chi non tradisce, diviene immortale. Onore a Vincenzo, vero laziale!”. Così gli ultras della Lazio omaggiano lo storico capitano, morto nella giornata di sabato dopo una battaglia con una grave malattia. Tante le persone che, quest’oggi, hanno voluto ricordare il compianto campione biancoceleste. Uomo che, negli ultimi anni, si era distinto anche come commentatore sportivo tra Rai, Radiosei e Radio Incontro Olympia.

La Lazio abbraccia il suo storico campione

La morte di Vincenzo D’Amico genera un immenso vuoto all’interno della società biancoceleste, che oggi si è presentata a dare l’ultimo saluto al proprio storico capitano. Tanti dirigenti della società romana, oltre poi alla presenza dei tifosi più affezionati all’ambiente biancoceleste. Le persone hanno voluto salutarlo con striscioni, cori e fumogeni celesti e blu, che hanno ricordato quegli spalti dello stadio nei tempi in cui giocava lo storico giocatore.

I funerali a Ponte Milvio

Alla Chiesa Gran Madre di Dio non si riescono a contare i presenti, tanto è presa d’assalto dalle persone per rivolgere l’ultimo saluto a uno dei capitani più amati della storia laziale. Secondo le stime, sono oltre mille le persone accorse per assistere ai funerali di Vincenzo D’Amico, che si sono svolti questa mattina alle 10.30 nei pressi di Ponte Milvio. Una zona cara ai tifosi della Lazio, che prima e dopo le partite della propria squadra del cuore sono soliti presenziare lì, in quella che viene definita la roccaforte biancoceleste e laziale nella Città Eterna.

Foto: S.L.