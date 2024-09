Furti a Roma, ladri avvistati nelle cantine di Torre Angela

Ladri nuovamente in azione a Roma: trovati mentre scassinavano le cantine all’interno di un palazzone a Torre Angela

Non si ferma l’azione dei ladri nel territorio di Roma. Dopo l’episodio all’interno dei garage di Ostia, i malviventi hanno deciso di toccare anche l’area delle cantine in un grattacielo di Torre Angela. Il gruppo di ladruncoli si sarebbe mosso in pieno giorno, venendo avvistato dai residenti che casualmente stavano utilizzando il proprio box condominiale in concomitanza al loro tentativo di furto. Gli stessi condomini, avvistati i malintenzionati, sono riusciti ad allontanarli e avvisare successivamente le forze dell’ordine.

Ladri in azione a Roma: l’episodio a Torre Angela

La vicenda si sarebbe sviluppata nella Torre che affaccia su via Michele Buonori, a poca distanza dalla Caserma dei Carabinieri, un famoso supermercato della zona e gli uffici del VI Municipio di Roma Capitale. Secondo il racconto dei residenti, i malintenzionati si sarebbero introdotti nella palazzina nelle prime ore della mattinata di oggi. Facendo riferimento alla testimonianza di chi li ha visti, si trattava di tre ladruncoli probabilmente di origine africana. I soggetti avrebbero saputo muoversi all’interno della struttura abitativa, cominciando subito a scassinare le porte di numerose cantine all’interno del palazzo.

L’avvistamento dei malintenzionati nella Torre

L’avvistamento dei tre ladruncoli è avvenuto solamente grazie a un condomino della struttura di via Michele Buonori, che casualmente si stava recando in cantina per posare alcuni oggetti da casa. Mentre era impegnato a raggiungere il proprio box, ha trovato improvvisamente davanti ai propri occhi i delinquenti: al momento dell’avvistamento, i soggetti erano impegnati a scassinare le porte delle varie cantine con degli attrezzi appositi. Come hanno avvertito il pericolo e fiutato l’imminente arrivo delle forze dell’ordine, i tre ladri sarebbero corsi via dalla struttura. Seppur determinate l’intervento del condomino, ai tre uomini il tempo è stato sufficiente per compiere dei furti all’interno di diverse cantine: si parla della sparizione di oggetti di piccolo valore commerciale.