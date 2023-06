Furti a Roma, ladri spaccano la vetrina di una gioielleria ai Parioli

Ancora notizie di furti nella zona di Roma. Dopo la rapina in banca nella notte di ieri in zona Axa, oggi ci spostiamo con un fatto accaduto ai Parioli. Presa di mira una famosa gioielleria della zona, che in piena orario notturno ha visto spaccata la propria vetrina per permettere ai ladri un accesso al locale. Ancora una volta, i ladri si sarebbero serviti di un ariete per poter entrare all’interno dell’esercizio commerciale.

Il furto nella gioielleria di Roma

Come avvenuto all’Axa e qualche giorno prima presso i quartieri dell’Aurelio e Prati, il gruppo di ladri sembra essere proprio la “banda della spaccata”. Chi indaga li ha soprannominati in questo modo, considerato come in ogni frangente i malviventi utilizzano mezzi per scassinare le vetrine e introdursi, come dei ladri professionisti, all’interno delle varie attività commerciali che vanno a trattare.

Il bobcat utilizzato come ariete ai Parioli

Per il colpo nella zona dei Parioli, i ladri sembrano essersi superati in fantasia per poter mettere a segno il colpo. Infatti, secondo le prime ricostruzioni e probabilmente materiale video proveniente dalle telecamere a circuito chiuso, i malviventi si sarebbero attrezzati con un mezzo edile per poter effettuare questa rapina.

Il gruppo di ladruncoli si sarebbe presentato alla gioielleria a bordo di un bobcat, un particolare mezzo edile che serve a scavare principalmente la terra. Avrebbero utilizzato questo mezzo, tanto piccolo quanto pesante, come ariete per entrare nella gioielleria, sfruttando le grandi dimensioni della paletta per tirare su la terra. Senza un eccessiva velocità, un semplice urto del bobcat avrebbe fatto crollare in frantumi la vetrina del negozio.

L’esito della rapina ai Parioli

Anche in questo caso, c’è massimo riserbo sull’esito della rapina. I proprietari del negozio, infatti, ancora non hanno comunicato alla stampa i gioielli sottratti e se altro materiale, come i soldi, sono stati sottratti dalla cassaforte.