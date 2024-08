Furti d’auto a Roma, un’altra 500 Abarth fatta sparire al Torrino

Nuova 500 Abarth rubata questa notte a Roma: la macchina era sparita mentre era parcheggiata nella zona del Torrino

Nuovo furto d’auto nel territorio di Roma. Questa volta i ladri sono tornati a colpire nel quadrante del Torrino, dove già nelle settimane scorse avevamo segnalato – sempre su questo giornale – delle situazioni sospette tra i quadranti della Cecchignola e la zona di viale Europa. A pagarne le spese in quest’occasione è una 500 Abarth sportiva, che il proprietario non ha più ritrovato questa mattina sotto la propria abitazione.

Continuano i furti di 500 a Roma: l’ultimo episodio al Torrino

Come per altre automobili, tenere una 500 a Roma diventa un tabù. In qualsiasi quartiere capitolino, i ladri stanno andando a caccia dei modelli firmati Fiat o Abarth. Auto che vengono rubate, per poi magari venire smembrate e coi pezzi rivenduti al mercato nero della Capitale da parte dei malviventi. L’ultima storia che è arrivata in nostro possesso sembra guardare questa situazione, con una 500 Abarth grigia e con le strisce rosse fatta sparire nella zona del Torrino.

La macchina sparita nel IX Municipio

Il proprietario della macchina, esteticamente molto accattivante e con cui svolgeva delle gare sportive, aveva lasciato il mezzo parcheggiato su via Amsterdam questa notte. Lì avrebbero agito i ladri, che prima dell’alba sono riusciti a entrare nel veicolo e poi portarlo via senza farsi notare da nessuno. Una situazione che ha spinto il proprietario a lanciare un appello sui social network e fare una denuncia alle forze dell’ordine, nel tentativo di recuperare la propria automobile.

Le speranze devono essere le ultime a morire, nonostante su Roma le 500 vengono ormai abitualmente rubate dai malviventi. Oggi tutti i quartieri sono toccati da questo fenomeno criminale, con soggetti che vanno prevalentemente a caccia dei pezzi – meccanici e di carrozzeria – di queste automobili. Una situazione che, in molteplici eventi, ha visto le macchine essere violate anche all’interno di garage condominiali, coi ladri che probabilmente conoscevano bene le abitudini dei proprietari di quei veicoli.